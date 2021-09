Bentornata cara Eccellenza (A): il primo fischio d'inizio stagionale - IVG.it

Conclusasi al Chittolina, con una Cairese che nulla ha potuto contro la corazzata Ligorna, l’Eccellenza Ligure si prepara a tornare protagonista delle domeniche sportive locali.

La Serie A della Liguria, come tutti la chiamano, si dividerà in due gironi: nel genovese il girone B e, qui nel savonese, il girone A.

Tante squadre interessanti, pronte a darsi battaglia per cercare di raggiungere un sogno: un sogno chiamato Serie D.

Nella prima giornata spiccano incontri come il derby Alassio-Albenga, l’esordio in campionato del nuovo corso di mister Alessandro Lupo, come così dovrà inaugurare Diego Alessi, ricevendo il Varazze al Brin; la trasferta del Finale ad Ospedaletti, uno scontro tra squadre rivelazione degli scorsi campionati; il Pietra che ospita il Ventimiglia, ripescato da poco ma con motivazioni molto alte e, per concludere, l’interessante sfida tra Taggia e Arenzano.

Nell’attesa del ritorno, ecco le designazioni per le seguenti sfide:

ALASSIO FOOTBALL CLUB – ALBENGA

Emmanuel Crova

(Chiavari)

Lorenzo Verni

(Genova)

Giuseppe Nicolosi

(Genova)

CAIRESE – VARAZZE 1912 DON BOSCO

Giovanni Tanzella

(La Spezia)

Francesco Baruzzo

(La Spezia)

Guido Junior Cucchiar

(La Spezia)

OSPEDALETTI CALCIO – FINALE LIGURE

Alberto Quara’

(Nichelino)

Gianluca Lazzaro

(Imperia)

Matthias Crisafulli

(Imperia)

PIETRA LIGURE 1956 – VENTIMIGLIA CALCIO

Lorenzo Pettirossi

(Genova)

Lorenzo Trucco

(Imperia)

Davide Mamberto

(Albenga)

TAGGIA – ARENZANO FOOTBALL CLUB

Alessandro Mazzoni

(Chiavari)

Noureddine Benou

(Genova)

Yassine El Hamdaoui

(Novi Ligure)

A riposo: Genova Calcio

Appuntamento a domani sera su ivg sport e genova24 con i tabellini degli incontri.