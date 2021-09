Nonostante la mancata qualificazione al turno successivo, il Finale può trarre delle conclusioni positive dalla gara di ritorno contro la Cairese.

Una costanza che all’andata non si era vista, complice un secondo tempo da dimenticare, può dare molta più fiducia all’ambiente per la prima partita di campionato, in trasferta contro l’Ospedaletti.

Nel video, le parole del tecnico giallorossoblù Pietro Buttu al termine della partita.