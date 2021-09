Cairo, riparato il guasto alla tubatura in via Sanguinetti: in mattinata riapertura delle due corsie - IVG.it

Cairo Montenotte. Sono durati tutta la notte e sono quasi giunti al termine i lavori di ripristino al guasto che ha interessato ieri, nel tardo pomeriggio, la tubazione idrica in via Adolfo Sanguinetti.

A causa dell’episodio, per diverse ore le abitazioni della zona sono rimaste senza acqua, servizio che ora è ritornato operativo. Ma non solo, per consentire i lavori da parte degli operai specializzati, è stato interdetto il tratto di strada che va dal ponte ferroviario alla rotonda del ponte Italia 61.

Questa mattina, si è deciso, però, di aprire una corsia a senso alternato per creare meno disagi al traffico. La situazione più critica si è verificata intorno alle 8, orario in cui studenti, lavoratori, ma anche i clienti del mercato settimanale si dirigono verso il centro città.

Ora, a parte lievi rallentamenti, la situazione del traffico si è stabilizzata. In questo momento sono in corso le operazioni di asfaltatura e, intorno alle 10:30, la strada dovrebbe ritornare ad essere completamente percorribile.

Non il primo episodio per la cittadina, alla fine di luglio, infatti, un guasto aveva interessato anche una delle tubature principali in frazione San Giuseppe e anche in quel caso, l’intervento, che aveva richiesto 5 ore di lavoro, era stato tempestivo.