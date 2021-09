Cairo, camion ribaltato sulla Sp12: riaperta la strada per Montenotte - IVG.it

Cairo Montenotte. È stata appena riaperto il tratto della Sp12, dove oggi si è ribaltato un camion che trasportava un componente di una pala eolica. Rimane ancora interdetta una corsia, la circolazione, infatti, è al momento a senso unico alternato.

Come previsto ci sono volute parecchie ore per riuscire a liberare la strada che era completamente occupata dall’elica, lunga ben 70 metri. Si trattava proprio della prima elica trasportata verso il parco eolico che è in fase di realizzazione.

L’incidente si è verificato questa mattina intorno alle 12, sul tratto che porta alla frazione di Montenotte, quando il mezzo pesante, probabilmente per un errore di lettura, si è ribaltato. A incidere potrebbero essere state anche la contropendenza e il vento. Per fortuna non ci sono stati feriti, solo disagi alla viabilità con la strada interdetta circa 3 km prima del luogo dell’episodio, per la precisione all’altezza del bivio per Montenotte o Altare