Cairese, Leo Pastorino: "Siamo stati bravi a portare a casa i tre punti" - IVG.it

Alassio. La Cairese suda le proverbiali sette camicie, per superare (2-1) la resistenza dell’Alassio, a cui va l’onore delle armi, per aver tenuto testa alla formazione valbormidese.

Leo Pastorino, in zona mista, esprime la sua analisi post partita.

“Abbiamo vinto, ma non siamo soddisfatti della partita odierna – commenta il match winner – non siamo entrati in campo con l’atteggiamento giusto per affrontare la gara. Non abbiamo sottovalutato l’avversario, eravamo consapevoli che in palio c’erano tre punti molto importanti, però le cose non sono andate come volevamo ed abbiamo commesso l’errore di farsi trascinare dalle situazioni della gara. Abbiamo subito un goal, che non era regolare, dobbiamo imparare a gestire meglio questo tipo di situazioni, ma siamo stati bravi a portare a casa il risultato”.

“Sono contento di aver realizzato il goal della vittoria – conclude “El Pitu” Pastorino – anche se , a livello personale non sono soddisfatto della mia prestazione, ripeto, l’obiettivo di portare a casa i tre punti è stato raggiunto e per come si era messa la situazione è andata bene, sicuramente faremo tesoro dell’esperienza odierna per non ripetere più alcuni errori”: