Caffè Vergnano sale navi Costa Crociere: al via la collaborazione tra le due storiche aziende italiane - IVG.it

Liguria. Costa Crociere, compagnia crocieristica battente bandiera italiana, e Caffè Vergnano, storica azienda piemontese ancor oggi guidata dalla famiglia, annunciano una partnership strategica per portare l’aroma unico dell’espresso Made in Italy a bordo delle navi da crociera. L’accordo testimonia la volontà delle due aziende di “fare sistema per promuovere l’eccellenza italiana e l’attenzione alla sostenibilità, valore fondante di entrambe le realtà”.

Nei bar di tutte le navi della flotta Costa verrà infatti servito l’espresso italiano di Caffè Vergnano e la sua miscela verrà utilizzata anche per la preparazione delle tante specialità a base di caffè presenti nelle bar list di bordo. Sull’ammiraglia “green” Costa Smeralda, e presto anche sulla gemella Costa Toscana, attualmente in costruzione, è stata inoltre realizzata la prima caffetteria a marchio Caffè Vergnano 1882 a bordo di una nave da crociera. Si tratta di un luogo magico, dove gli amanti del caffè potranno respirare la vera atmosfera di una caffetteria italiana sul mare.

La collaborazione tra Costa Crociere e Caffè Vergnano sarà incentrata anche e soprattutto sull’aspetto della sostenibilità, oggi “elemento imprescindibile per un’azienda che voglia lasciare un segno positivo ed agire responsabilmente per le generazioni future, cercando di ridurre il più possibile il proprio impatto ambientale. A questo proposito, significativa è la scelta di realizzare le caffetterie a marchio Caffè Vergnano 1882 proprio a bordo delle due navi più innovative della flotta Costa, anche in termini di sostenibilità. Costa Smeralda, attuale ammiraglia che offre crociere nel Mediterraneo occidentale di sette giorni, e la sua gemella Costa Toscana, che entrerà in servizio a fine anno, sono infatti le prima navi della flotta Costa a essere alimentate a gas naturale liquefatto, la tecnologia più avanzata al mondo nel settore marittimo per abbattere le emissioni, che la compagnia italiana ha introdotto per prima nelle crociere. Inoltre, con le sue navi, Costa mira a promuovere forme di turismo sempre più inclusive ed attente alle esigenze dei territori e delle comunità locali, come dimostrato dalla recente presentazione e condivisione con le istituzioni del ‘Manifesto per un turismo di valore, sostenibile e inclusivo'”.

“Come compagnia crocieristica battente bandiera italiana, la nostra mission è da sempre quella di essere ambasciatori del Made in Italy nel mondo, e siamo lieti di proseguire questo percorso portando la qualità dell’espresso italiano di Caffè Vergnano a bordo di tutte le nostre navi. È una nuova, importante partnership con un’azienda storica, che condivide i nostri stessi valori di promozione delle eccellenze italiane e attenzione al tema della sostenibilità ambientale e sociale. A conferma di questo, le navi più green e sostenibili della nostra flotta, Costa Smeralda e Costa Toscana, offriranno anche una coffee experience dedicata, con le caffetterie brandizzate Caffè Vergnano 1882”, afferma Mario Zanetti, direttore generale di Costa Crociere.

“In Caffè Vergnano siamo molto felici di questo nuovo accordo e non vediamo l’ora di salire a bordo! In un momento storico particolarmente complicato, Caffè Vergnano ha saputo stringere una collaborazione strategica con Costa Crociere che gli permetterà di affermarsi ulteriormente come ambasciatore dell’autentico espresso italiano nel mondo e di avvicinarsi sempre di più ad un concetto di lifestyle. Caffè Vergnano e Costa Crociere, da sempre accomunati dagli stessi valori di sostenibilità ed eccellenza, con questo accordo vogliono guardare al futuro in ottica globale, parlare agli amanti del viaggio e della scoperta, a chi apprezza la bellezza delle diversità, a chi sa trasformare un’evasione in avventura perché ogni partenza è un’emozione” dichiara Carolina Vergnano, Ad di Caffè Vergnano 1882.

