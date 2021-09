Cade in una scarpata a Calice, donna recuperata dal soccorso alpino e trasportata in ospedale - IVG.it

Finale Ligure. E’ stata soccorsa questa mattina intorno alle 11 una donna che, mentre era con la famiglia in bici – durante un trasferito in zona base Nato – è caduta in una scarpata procurandosi una sospetta frattura gamba destra.

L’infortunata è stata recuperata dal personale del Soccorso Alpino della Liguria che, con una manovra tecnica di corda, è riuscito a riportarla in cima alla scarpata.

Dopo esser stata stabilizzata, la donna è stata trasportata con una barella portantina per circa 200 metri fino alla strada. Sul posto presenti anche i vigili del fuoco e i militi della Croce Bianca di Calice.

Fortunatamente, per le ferite subite la donna non è in pericolo di vita, ma è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.