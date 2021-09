Branca (Sinistra per Savona): “Stupore per gli slogan del centrodestra, negli ultimi 5 anni erano loro al governo" - IVG.it

Savona. “Ogni volta che mi imbatto in un cartellone elettorale o che leggo un’uscita pubblica dei candidati di centrodestra, provo stupore e incredulità per gli slogan che riescono ad utilizzare: ‘Il 3 e 4 ottobre facciamo pulizia’ (Lega), ‘Savona mi prenderò cura di te’ (candidato Sindaco/medico) ‘Avanti Savona’ (Cambiamo con Toti-Provincia di Savona). Non ci sarebbe niente di strano in questi slogan – a parte la sgradevolezza dei termini che richiamano ad un passato non certo esemplare della nostra storia – se non fosse che al governo della città negli ultimi cinque anni ci sono stati proprio loro”.

Così Maria Gabriella Branca, candidata consigliere comunale a Palazzo Sisto per la lista “Sinistra per Savona”, a sostegno della coalizione di Marco Russo, e responsabile giustizia e legalità della Segreteria nazionale di Sinistra Italiana.

“Capisco che la comunicazione politica di oggi imponga sempre di più l’uso di frasi d’impatto – aggiunge Branca – ma viene da chiedersi chi possa aver organizzato la campagna, dimenticando (o peggio, fingendo di dimenticare) che negli ultimi cinque anni la città è stata amministrata da Ilaria Caprioglio con il sostegno proprio di Toti, Vaccarezza, Rixi, e quindi della Lega, di Fratelli d’Italia e di Forza Italia”.

“E poi – riprendendo lo slogan della Lega – far pulizia…da sé stessi? E ancora: se la città fosse stata amministrata come si deve, perché Schirru dovrebbe prendersi cura di Savona?”.

“In realtà – conclude la candidata Branca – con Toti, nulla cambia. L’unica vera proposta di cambiamento alle prossime Amministrative è quella di Sinistra per Savona: una lista che è riuscita a fare sintesi di tutte le anime della sinistra e che ha messo al centro alcuni punti imprescindibili: ambiente, lavoro, rinascita economica e sociale. Questi sono i temi che rappresentano il cambiamento di cui Savona ha bisogno e che daranno un futuro concreto alla città e ai suoi abitanti”.