Borgio Verezzi 2021, Murrighile presenta la sua lista: "Proposta per dare una prospettiva funzionale e democratica alla città" - IVG.it

Borgio Verezzi. “Con questa, affronto la mia terza campagna elettorale, e dopo essere già stato consigliere di maggioranza in passato, mi sento pronto ad impegnarmi in prima persona nella vita amministrativa del mio paese”. A dirlo è Gabriele Murrighile, alla guida della lista civica “Borgio Verezzi per tutti” che si candida per le elezioni di ottobre.

Gabriele Murrighile (34 anni) nato e cresciuto a Borgio Verezzi è attualmente direttore sanitario dell’Avis di Finale Ligure e della PA Croce Verde Finalborgo, oltre medico di struttura presso centri per anziani e disabili. La sua idea è quella di “portare una proposta, nuova e moderna per dare a Borgio Verezzi una prospettiva fresca, democratica e funzionale”.

Insieme al candidato sindaco il gruppo si compone di 6 donne e 4 uomini: Raimondo Giuseppe detto Pino (71 anni, professore in pensione e assessore al comune di Borgio Verezzi dal 2001 al 2016), Marinoni Martino (64 anni, maestro della scuola elementare di Borgio Verezzi in pensione), Nizzola Marina (64 anni, ex ostetrica e proprietaria di B&B), Caviglia Gianluigi (62 anni, operaio), Simonetti Simona (60 anni, laureata in fisica ed ex assessore a Vado Ligure), Mazzucco Italo (49 anni, commerciante che ha scelto di vivere a Borgio Verezzi), Tatti Raimonda (46 anni, educatrice), Salvi Chiara (33 anni, medico di famiglia), Iannello Beatrice (25 anni, laureata in scenografia per il teatro), Bruno Maria Serena (24 anni, studentessa di odontoiatria).