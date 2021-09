Borgio, doppio bando per una "casetta dell'acqua" e una "casetta del latte" - IVG.it

Borgio Verezzi. Venerdì 24 settembre sono stati pubblicati all’Albo Pretorio del Comune di Borgio Verezzi e nella sezione “Amministrazione Trasparente (Bandi e gare)” del sito istituzionale due avvisi pubblici finalizzati alla realizzazione di una “casetta dell’acqua” e una “casetta del latte”.

I due bandi, in particolare, riguardano “l’affidamento in concessione di suolo pubblico per la durata di 4 anni per l’installazione e la gestione di due distributori automatici di acqua alla spina microfiltrata naturale e gasata e di un distributore automatico di latte alla spina crudo o pastorizzato e prodotti alimentari da esso derivati”.

E’ possibile richiedere informazioni e chiarimenti sulle procedure esclusivamente entro il 9 ottobre tramite Pec all’indirizzo protocollo@pec.comuneborgioverezzi.it, mentre la domanda di partecipazione andrà trasmessa entro le 12 del giorno 18 ottobre o tramite raccomandata all’indirizzo Comune di Borgio Verezzi, Polizia Locale, via 25 Aprile 5, Borgio Verezzi, oppure consegnata a mano all’ufficio protocollo del Comune di Borgio Verezzi entro il medesimo termine.

Una delle due casette dell’acqua verrà installata a Verezzi, mentre la seconda avrà sede nel parco di viale Colombo, dove sarà posizionata anche la casetta del latte e prodotti derivati.