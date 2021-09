Borgio 2021, “esperienza” e “giovinezza” a confronto: la sfida Dacquino-Murrighile

Borgio Verezzi. Esperienza contro giovinezza? Forse è riduttivo semplificare in questo modo, ma può essere un giusto preambolo per inquadrare la sfida elettorale a Borgio Verezzi in vista del voto per le comunali 2021.

Anche in questo caso una partita a due, con il sindaco uscente Renato Dacquino in corsa per il suo “ter”, ovvero un terzo mandato: una scelta quella di candidarsi ancora al ruolo di primo cittadino lunga, ponderata e in parte sofferta per la sua volontà di lasciare spazio ad altri… Poi la decisione e la nascita della lista “Nuova Via per Borgio Verezzi”, che coglie sia i dieci anni passati dell’amministrazione comunale quanto l’esigenza di un rinnovamento interno alla compagine e possibile futura maggioranza.

Fin quasi alla fine si pensava ad una corsa solitaria, con un’unica lista in campo, ma le sorprese sono sempre dietro l’angolo, così ecco il candidato sindaco Gabriele Murrighile, 34 anni, alla guida del gruppo “Borgio Verezzi per tutti”, che si propone come novità e alternativa ai cittadini della località rivierasca. Direttore sanitario dell’AVIS di Finale Ligure e della PA Croce Verde Finalborgo, medico di struttura presso centri per anziani e disabili, è riuscito in breve tempo a creare una squadra di candidati, anche se in realtà il 34enne non è proprio nuovo alla bagarre elettorale per le amministrative, in quanto è già stato candidato a Finale Ligure a sostegno di Tiziana Cileto.

Con lui sei donne e quattro uomini: Giuseppe Raimondo detto Pino (71 anni, professore in pensione e assessore al comune di Borgio Verezzi dal 2001 al 2016), Martino Marinoni (64 anni, maestro della scuola elementare di Borgio Verezzi in pensione), Marina Nizzola (64 anni, ex ostetrica e proprietaria di B&B), Gianluigi Caviglia (62 anni, operaio), Simona Simonetti (60 anni, laureata in fisica ed ex assessore a Vado Ligure), Italo Mazzucco (49 anni, commerciante che ha scelto di vivere a Borgio Verezzi), Raimonda Tatti (46 anni, educatrice), Chiara Salvi (33 anni, medico di famiglia), Beatrice lannello (25 anni, laureata in scenografia per il teatro), Maria Serena Bruno (24 anni, studentessa di odontoiatria).

La sua volontà di schierarsi contro il sindaco uscente è stata così motivata: “In primis per avere a Borgio Verezzi almeno due liste e assicurare una normale competizione elettorale, in secondo luogo per una proposta di amministrazione davvero per tutti i cittadini” ha affermato. “Non un programma elettorale vero e proprio, proposte amministrative di coinvolgimento della popolazione: ‘referendum cittadino’ e ‘question time’, con Borgio Verezzi nuovamente metà ideale in cui le persone abbiano voglia di trascorrere del tempo” aveva evidenziato il candidato sindaco 34enne.

Dacquino, dal canto suo, non rappresenta proprio il passato, in quanto è forte la presenza di rinnovamento nella lista: “Ognuno sarà sindaco della propria delega, ma con un team che mi vede ancora alla guida…” aveva affermato nel corso della presentazione ufficiale. Il programma: “Ambiente, messa in opera del Puc, valorizzazione aree archeologiche e porta d’ingresso a Verezzi, fronte mare, accoglienza Grotte, oltre al miglioramento del percorso avviato in tema di servizio idrico integrato e raccolta rifiuti, senza contare i servizi alla cittadinanza. Un paese che offra sempre maggiori opportunità di lavoro e sviluppo, permettendo un alto standard qualitativo di vita”.

Oltre al già annunciato possibile assessore esterno, Renzo Locatelli, la lista è formata da: Aicardi Veronica (36 anni), Berro Amedeo (59), Dacquino Renato, Ferro Pierluigi, Garofalo Sonia, Mengarelli Daniela (52), Locatelli Renzo, Pizzonia Maddalena (27), Porrini Annamaria (56), Quaglia Francesco (44), Rolando Mattia (36), Sironi Luigi (61).