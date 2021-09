Borghetto, scontro tra due moto: centauri al Santa Corona - IVG.it

Borghetto Santo Spirito. Pochissimi minuti fa, intorno alle 12.30, si è verificato un incidente stradale in corso Europa a Borghetto Santo Spirito.

A scontrarsi sono state due moto, per cause ancora in via di accertamento. E’ stato immediato l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Borgio Verezzi e della Croce Bianca di Finale Ligure.

I due centauri coinvolti sono stati portati all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure: nonostante l’impatto e la successiva caduta a terra per loro nessuna conseguenza giudicata grave dai sanitari.