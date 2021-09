Boom di visite al Salone Nautico: presente anche il ministro Garavaglia, che ha fatto tappa a Savona - IVG.it

Genova. È stata una domenica di sole, alla presenza del Ministro del Turismo Massimo Garavaglia, quella vissuta ieri al 61° Salone Nautico di Genova, per un weekend all’insegna del tutto esaurito che ha animato la manifestazione di grandi protagonisti, eventi e appuntamenti speciali.

Queste le dichiarazioni di Garavaglia, che ha incontrato la stampa al Padiglione Blu: “E’ un anno che si annuncia positivo, dobbiamo investire su un settore strategico per il Paese come la nautica. Sosteniamo questo settore e, per esempio, nella misura che stiamo predisponendo come Ministero del Turismo per aiutare il rinnovamento delle strutture ricettive vogliamo inserire le marine turistiche perché fanno parte del sistema ricettivo e del sistema Paese“.

In serata, il Ministro ha poi fatto tappa anche a Savona per cenare presso la pizzeria Il Nulla, teatro di una violenta rissa nelle scorse settimane e oggetto anche di una visita del leader della Lega Matteo Salvini prima del suo comizio in piazza Pertini.

“Credo che valorizzare il settore della nautica voglia dire valorizzare le nostre coste, il nostro turismo, il nostro agroalimentare e le nostre città d’arte, come Genova – commenta il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti dopo aver incontrato il ministro del Turismo Massimo Garavaglia al Salone Nautico di Genova – Vuole dire creare sinergie tra chi produce, chi gestisce a chi ospita le persone che sono appassionate di nautica. In questo salone si vendono barche, e siamo tornati a venderne un buon numero: noi contiamo di tenere queste barche sul territorio italiano, perché creino indotto sul suolo italiano. Per questo puntiamo a dare servizi di qualità, dal refitting e ai servizi più propriamente tecnici, a quelli più tipici del nostro Paese, legati all’agroalimentare e alla cultura. In questo senso, bene che il ministro abbia ribadito la volontà di inserire le marine e la riqualificazione dell’offerta turistica portuale negli incentivi dell’ecobonus all’80%”.”Sappiamo che purtroppo sul mare, in Italia, abbiamo una frammentazione di competenze tra capitanerie di porto, regioni, Stato e concessioni – aggiunge Toti – È un mondo complesso, ma che si deve mettere a servizio del turismo, delle persone che ci visitano e del mondo della nautica. Per questo credo che quella del ministro Garavaglia sia stata una delle visite più qualificanti a questo Salone nautico.

CONFINDUSTRIA NAUTICA PRESENTA I PATROCINI SUI TERRITORI

Confindustria Nautica ha organizzato presso la Sala Stampa una rete di patrocini con l’obiettivo di promuovere e sostenere le iniziative di valorizzazione della filiera nautica in diverse Regioni italiane.

All’appuntamento hanno partecipato rappresentanti delle iniziative territoriali riconosciute e promosse da Confindustria Nautica come realtà di valore per il comparto, in tutti i suoi segmenti: Marina di Verbella – Boat Show del Lago Maggiore, Marina D’Arechi – Salerno Boat Show, Seacily – Salone Nautico di Palermo e Salone Nautico di Puglia.

Per l’Associazione di categoria presenti all’incontro il Vicepresidente di Confindustria Nautica Piero Formenti e i Consiglieri Gaetano Fortunato, advisor per lo sviluppo della nautica nel Mezzogiorno, e Giulio Grimaldi, delegato allo sviluppo associativo per la Regione Campania.

Piero Formenti: “Ci riconosciamo in quattro Saloni Nautici italiani che hanno il nostro patrocinio in un’ottica di filiera territoriale. Uno dei primi obiettivi è stato coordinare le date dei Saloni di settore in Italia. Siamo pronti a supportare altre iniziative all’insegna della sinergia a livello regionale. Dopo il risultato del 2020 – unico Salone effettuato in Europa – e lo straordinario successo commerciale di quest’anno, tra due anni Genova avrà una vetrina unica al mondo, con l’ultimazione dei lavori per il Waterfront disegnato da Renzo Piano.”

Agostino Gallozzi, Presidente Marina d’Arechi – Salerno Boat Show: “Apprezzo molto che Confindustria Nautica abbracci diverse esperienze, come il nostro Salone giunto alla sua quinta edizione, dal 2 al 10 ottobre. Abbiamo 150 imbarcazioni in mare, 100 espositori e una media di 15 mila visitatori nel fine settimana a cui vogliamo far scoprire la passione per il mare. Una barca Made in Italy esposta in acque italiane è un valore aggiunto importante da tutelare. ”

Marco Diana – CEO Marina di Verbella, Boat Show Lago Maggiore “Il Boat Show del Lago Maggiore si terrà il prossimo maggio. Lo organizziamo dal 2018, i visitatori sono oltre 4 mila e anche quest’anno sarà a ingresso gratuito. Offriamo ampio spazio (12 mila mq2) e grande visibilità a tutti gli espositori. A questo, si aggiungono servizi noleggi, scuole di patenti nautiche.”

Andrea Ciulla, Presidente Assonautica Palermo – Seacily, Salone Nautico di Palermo “Il Salone Nautico di Genova è un appuntamento fondamentale per tutto il nostro settore. Chi viene a SEACILY, che è un mercato importante, troverà oltre al mare, turismo nautico, ambiente, bellezza. Siamo alla quarta edizione, si terrà dal 4 al 7 novembre ed esponiamo oltre 100 marchi della cantieristica italiana.”

Giuseppe Meo, Presidente Salone Nautico di Puglia “Siamo giunti alla 17esima edizione (13-17 ottobre) in una regione che ha registrato un boom turistico con numeri da record. Sosteniamo soprattutto i concessionari, ospitiamo 200 imbarcazioni in terra ed acqua ed abbiamo un ampio programma di convegni ed eventi. Il prossimo anno la Regione Puglia sarà presente al Salone Nautico di Genova.”

Millevele

Si è svolta questa mattina sulla Terrazza del padiglione Blu del Salone Nautico la premiazione della 33ª edizione della regata Millevele organizzata dallo Yacht Club Italiano a Genova. Oltre 200 gli equipaggi che hanno preso parte alla premiazione della regata che ha visto la vittoria di SISI – The Austrian Ocean Race Project seguita da Itacentodue e Kauris II.

Un successo completo ha sottolineato Gerolamo Bianchi, presidente dello Yacht Club Italiano, mentre Saverio Cecchi, Presidente di Confindustria Nautica, ha dichiarato: “Sono emozionato più che il giorno dell’inaugurazione” sottolineando di non essere certo il “padrone di casa” perché quando si parla di barche e di vela “il Salone Nautico è davvero la casa di tutti“.

Ad aprire la premiazione della veleggiata la consegna del Premio Speciale da parte dell’Assessore di Regione Liguria Ilaria Cavo all’imbarcazione Slam Leon Pancaldo, in regata con i colori dell’Onlus Il Barattolo, impegnata nel sostegno a persone affette da disabilità psichiche con a bordo Enrico Chieffi, AD di Slam e Mauro Pelaschier. Il riconoscimento a Slam Leon Pancaldo è stata anche l’occasione per ricordare un’altra iniziativa a sfondo sociale che vede Confindustria Nautica e il Salone Nautico impegnati in una raccolta di fondi (è possibile contribuire attraverso il sito www.salonenautico.com) a favore dell’Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova.

Premio speciale, la prima edizione del Premio Confindustria Nautica, riservato al cantiere e all’imbarcazione appartenente ad un cantiere presente in esposizione al 61° Salone Nautico che ha raggiunto il miglior piazzamento in ogni gruppo. A premiare, oltre a Saverio Cecchi, il Direttore Generale e il Consigliere di Confindustria Nautica, Marina Stella e Fabio Planamente, che hanno consegnato il riconoscimento a Italia Yachts con Low Noise, Nautor Swan con Tengher e Cantiere del Pardo con Indomabile Pensiero.

SOSTENIBILITA’ E FORMAZIONE AL BREITLING THEATRE

Nutrito anche il programma di oggi al Breitling Theatre, che si è aperto con un evento organizzato da Yamaha Italia, intitolato “The mark of sustainability. Il Talk“. Un talk show che ha affrontato il tema della sostenibilità partendo dal mare e arrivando ad affrontare la questione ad ampio raggio, coinvolgendo diverse personalità legate all’imprenditoria e impegnate attivamente, con le loro imprese, nella tutela del pianeta.

Plastica, combustione, riciclo, smaltimento pneumatici, energia verde: tanti gli argomenti trattati, con grande interesse da parte degli addetti ai lavori e del numeroso pubblico accorso al Breitling Theatre. Nel corso dell’evento, introdotto da Andrea Colombi, Country Manager per l’Italia di Yamaha Motor Europe, e a cui era presente Alessandro Campagna, Direttore Commerciale del Salone Nautico, è stato presentato anche il viaggio di Simone Zignoli, adventure rider e ambassador che ha affrontato in solitaria la circumnavigazione della Sardegna in sella a una moto d’acqua WaveRunner, con grande attenzione alle tematiche ambientali.

Nel pomeriggio si è tenuto l’incontro “Il soccorso medico in mare: l’impegno del CISOM nel Mediterraneo“, a cura del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta. Il CISOM è anche presente con un proprio stand, i suoi volontari e una suggestiva installazione costituita da un parallelepipedo riempito con più di cento giubbotti di salvataggio arancioni, a simboleggiare le tante le vite salvate dal Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta, come ricordato durante lo stesso convegno.

A seguire, l’appuntamento con “Lavorare nella nautica: le opportunità di formazione“, a cura di Confindustria Nautica, Centro del Mare-Università degli Studi di Genova e RINA Services. Un convegno in cui è emerso chiaramente il valore dell’occupazione nell’ambito della nautica, evidenziato dai dati del Centro del Mare-Università degli Studi di Genova, che riunisce le discipline che nel mare trovano il proprio campo di indagine, formando competenze fortemente specialistiche e multidisciplinari.

Dopo la presentazione dell’attività del Dottorato Scienze e Tecnologie del Mare, sempre a cura del Centro del Mare, il pomeriggio si è chiuso con l’appuntamento “Valore Blu, investire e crescere sul mare: imprese, istituzioni e finanza a confronto“, organizzato da Banca CARIGE: un interessante confronto in cui è emersa chiaramente l’importanza del comparto della nautica per l’economia italiana, ed ha visto la presenza, al fianco dei vertici di Banca CARIGE, dell’Assessore al Bilancio e ai Lavori pubblici del Comune di Genova Pietro Piciocchi.

GLI APPUNTAMENTI DI OGGI, LUNEDI’ 20 SETTEMBRE

Breitling Theatre | Teatro del Mare

Ore 10:00 – 11:00: “Il Programma di ricerca in Artico della Marina Militare HIGH NORTH: Action 35 del decennio del mare delle Nazioni Unite”, a cura di Istituto Idrografico della Marina Militare

Ore 11:00 – 12:00: Evento My Orango HUB

Ore 12:00 – 13:00: Evento Alba Mobility: Smart Mobility e innovazione

Ore 13:30 – 14:15: Presentazione 151 Miglia-Trofeo Cetilar 2022

Ore 14:15 – 15:00: Presentazione Progetto FlyingNikka, il primo Mini Maxi a foil

Ore 17:00 – 18:00: Evento Breitling

Padiglione Blu

Ore 10.00 – 12.00: Convegno ASSONAT – Presentazione 6° rapporto nazionale sull’Economia del Mare | La Crescita Blu, a cura di Camera di Commercio Frosinone Latina – Sala Forum

Ore 11:00: Liguria Capitale della Blue Economy. Tavola rotonda sulle opportunità dell’economia blu, a cura di Regione Liguria e Liguria International – Terrazza Pad. Blu

Ore 10:30: Fenomeni pericolosi di instabilità dinamica (surf riding e broaching): come definirli, studiarli e prevenirli, a cura di Atena Lombardia – Sala Innovation

Ore 11:30: Goletta Verde e UniGE: tecnologia, design e scienza per il futuro sostenibile del mare, a cura del Centro del Mare – Università degli Studi di Genova e di Legambiente – Sala Levante

Ore 14:00: Caffè del Salone Nautico, con Andrea Razeto, Vicepresidente Confindustria Nautica – Sala Stampa

Ore 14:30 – 18:00: Finanziare le vie del Mare, le opportunità del PNNR – A cura di ASSILEA – Associazione Italiana Leasing – Sala Innovation

Ore 14:30: Seminario tecnico Lo yacht sostenibile: verso sistemi di propulsione carbon-free – a cura di ATENA Lombardia – Sala Forum

Ore 15:00: Liguria Hub della nautica, a cura di Regione Liguria e Liguria International – Terrazze Pad. Blu