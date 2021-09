Blackout elettrico nel ponente savonese, oltre un'ora senza corrente - IVG.it

Liguria. E’ stato ripristinato solo da pochi minuti il servizio elettrico nei comuni del ponente savonese interessati da un grave blackout, con disservizi a catena che sono durati per oltre un’ora.

Le prime segnalazioni sono arrivate intorno alle 14.15, da Loano, a Pietra Ligure, passando per Borgio Verezzi, tutti senza corrente.

Le squadre operative di E-Distribuzione si sono attivate per il ripristino del servizio elettrico, che ha causato anche criticità nei palazzi e condomini con alcuni ascensori rimasti bloccati e conseguente intervento dei vigili del fuoco.

A pagare lo stop alla corrente elettrica soprattutto le varie attività commerciali e produttive.

Secondo le prime informazioni sulle cause del blackout, si tratterebbe di due guasti distinti, uno al porto di Loano e uno nel territorio di Borgio Verezzi: entrambi sarebbero di natura accidentale e riguarderebbe i cavi interrati, tuttavia gli accertamenti e le verifiche da parte di Enel sono ancora in corso.

I tecnici hanno effettuato una serie di manovre da remoto e ora le utenze sono tutte in servizio. E-Distribuzione sta ancora operando e prosegue una attività di monitoraggio e controllo della rete, con riferimento alla sicurezza di un effettivo ritorno alla normalità nell’erogazione dell’energia elettrica nelle zone colpite dal blackout.

La fase di riparazione resta in evoluzione ma ad ora non ci sono più criticità per le utenze.