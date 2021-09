Biker caduto in un sentiero a Magliolo: mobilitato anche l'elisoccorso - IVG.it

Magliolo. Stava pedalando con la sua bicicletta, quando, per cause ancora da accertare, un ciclista è caduto nel bosco.

È questo quanto successo intorno alle 11:15 in un sentiero di Magliolo, dove subito sono intervenuti i soccorsi.

Data la zona impervia, difficile da raggiungere, oltre alla guardia medica, ai militari della Croce Bianca di Borgio, è stata allertato anche l’elisoccorso Grifo.

Ancora non si conoscono le condizioni del biker, in questo momento i soccorsi stanno cercando di raggiungere il ciclista per recuperarlo ed eventualmente trasportarlo al Santa Corona di Pietra Ligure.