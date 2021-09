Bergeggi 2021, il consigliere uscente Bianchini si candida a sindaco: ecco la lista - IVG.it

Bergeggi. Alice Bianchini, consigliere uscente del Comune di Bergeggi, scende in campo come candidato sindaco in vista delle elezioni amministrative in programma il 3 e il 4 ottobre prossimi.

Classe 1961, l’agente immobiliare Bianchini ha presentato la sua lista “CambiAmo Bergeggi”.

Ecco l’elenco dei candidati: Bruno Accamo imprenditore a riposo, classe 1947; Marina Armari Responsabile Amministativa Contabile e per la Qualità – classe 1952; Mauro Becchetti – Geometra classe 1983; Giulia Berlingieri Interior designer classe 1964; Dario Bianchi – Imprenditore Balneare classe 1963; Giovanni detto Giancarlo Guerreri – Biologo, Scrittore e Sceneggiatore classe 1954; Sabrina Lenzi Dott. Fisioterapia e Ostepata classe 1969; Stefano Magnanelli – Dott. in Chimica Pura, Ricercatore Consulente -classe 1959 ha alle spalle due mandati da Consigliere Comunale a Bergeggi e Guido Saccon – Tecnico Radiologia Medica classe 1952.

Per maggiori informazioni, foto e dettagli, è possibile consultare la pagina Facebook della lista (cliccando QUI).