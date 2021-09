Beffa per il Pietra: al De Vincenzi il Ventimiglia rimonta nella ripresa - IVG.it

Pomeriggio dalle mille emozioni quello al De Vincenzi di Pietra Ligure dove, i padroni di casa, hanno ospitato i frontalieri del Ventimiglia.

La squadra di Mario Pisano, con il pallino del gioco in mano nel primo tempo e in vantaggio 2-0, sbagliando anche un calcio di rigore, si è trovata davanti un secondo tempo totalmente diverso.

Con alcuni episodi dubbi sulle spalle, gli ospiti, rientrati in campo con il piglio giusto e, incredibilmente, hanno ribaltato un risultato che sembrava scritto: Ala apre, Salzone prosegue e Rea avvera rimonta granata.

Per il Pietra è tempo di voltare pagina e rivedere la seconda frazione; per il Ventimiglia, invece, è festa grande per una vittoria che sa di impresa.

Le formazioni:

Pietra Ligure: Pastorino, Pili, Praino, Tona, Insolito, Basso, Rignanese, Rovere, Metalla, Giglio, Alfano. A disposizione: Allegri, Barchi, Barone, Roda, Rimassa, D’Arcangelo, Metalla, Ballone, D’Aiuto. Allenatore: Pisano.