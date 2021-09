Bandiere Arancioni, l'assessore Berrino: "L'entroterra volano del turismo ligure" - IVG.it

Liguria. “La consegna delle bandiere arancioni e la festa organizzata dal Comune di Badalucco è una grande soddisfazione e ci riempie di orgoglio. Sono contento che domani siano radunati tutti i sindaci dei comuni liguri che hanno ricevuto questo prestigioso riconoscimento a dimostrazione della bellezza e qualità dei borghi liguri e del nostro entroterra. La Liguria è una regione dalla mille bellezze: dall’azzurro del mar ligure al ‘mare verde’ del nostro entroterra”.

Cosi l’assessore regionale al turismo Gianni Berrino commenta la consegna delle Bandiere Arancioni che il Touring Club Italiano assegna ai piccoli comuni con meno di 15mila abitanti per le loro qualità turistiche e ambientali che ne fanno centri ideali per una vacanza sostenibile.

Undici sono le ‘new entry’ di questo 2021, e tra di loro ci sono anche due comuni della provincia di Imperia: Vallebona e Badalucco.

“Siamo orgogliosi di ospitare una cerimonia così importante come la consegna delle bandiere arancioni dei comuni liguri. Entrare a far parte di un club così esclusivo ci responsabilizza e ci sprona a lavorare per migliorare ulteriormente il nostro paese” conclude Berrino.