Back to School con i fondi per l’istruzione - IVG.it

Quest’anno la rivoluzione fa scuola.

Per costruire il futuro del nostro Paese, lo Stato ha deciso di ripartire dalle basi.

E quale base è migliore se non quella dell’istruzione e della ricerca?

Con 32 miliardi di euro, è arrivato il momento di investire sui giovani e sulla carriera dei cittadini: divulgare conoscenza, e rendere il Paese più competitivo sul mercato internazionale, sarà l’obiettivo di questi fondi.

Ma per raggiungerlo, dovremo compiere diversi i passi.

Prima di tutto, verranno finanziati progetti e iniziative con lo scopo di migliorare ed ampliare i servizi di istruzione e formazione, offrendo alle fasce d’età più giovani una maggiore diversificazione di corsi, attività ludiche e spazi per poter gestire al meglio lo studio, e vivere alla grande le proprie passioni.

Anche gli insegnanti verranno inclusi in questa rivoluzione, grazie ad un miglioramento dei processi di reclutamento e formazione, incentivando l’inserimento di nuove figure e corsi specifici per rimanere aggiornati anno dopo anno.

Le infrastrutture scolastiche non potevano mancare all’appello: si potranno aggiornare le scuole in un’ottica più innovativa, attraverso la costruzione di aule didattiche e laboratori digitali, per rendere più inclusivi e accessibili i corsi di studio, ma anche per incentivare la scuola e l’università a distanza.

E i servizi post-diploma e post-laurea? Sono un altro passo fondamentale: verrà ampliata la possibilità di inserimento nel mondo del lavoro attraverso tirocini e stage, attraverso progetti e idee che avranno il compito di creare una maggiore interazione tra il mondo universitario e le aziende.

Ma una grande parte dell’innovazione la farà la ricerca: i fondi serviranno a rafforzare e potenziare le infrastrutture e le dinamiche dei processi di ricerca, per una maggiore sinergia tra università e imprese. In questo senso, start-up, dottorati e ricercatori potranno diventare a tutti gli effetti il futuro dell’innovazione italiana.

Se anche tu vuoi contribuire alla crescita e alla formazione del Paese, ci sono dei fondi che ti stanno aspettando.

Contatta IncentiviItalia al numero 019.2190.607 per scoprire come ottenerli.