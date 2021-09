Azzeramento Cosap a Savona, Vaccarezza (Cambiamo): "L'intuizione di Schirru tutela le attività e favorisce la sicurezza" - IVG.it

Savona. “La proposta del nostro candidato come sindaco di Savona, Angelo Schirru, non è solo una proposta di buonsenso, ma è anche un’intuizione importante che può garantire al tempo stesso il consolidamento economico delle attività di ristorazione e, contestualmente, contribuire anche a mantenere verso l’alto il livello di sicurezza nelle vie della città”. Lo dichiara Angelo Vaccarezza, coordinatore regionale di Cambiamo.

“Una luce accesa in più può costituire un presidio fondamentale sotto ogni punto di vista. Ben venga, dunque, la proposta di Schirru di azzerare il COSAP, il Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Un’idea importante che, dopo i tanti mesi di chiusura dovuti alla pandemia, può risultare una soluzione vincente per i ristoratori, ma anche per i cittadini a livello di sicurezza”.

“Permettetemi, infine, di dire che senza il risanamento del bilancio, effettuato durante gli ultimi cinque anni di amministrazione, questa proposta non avrebbe mai potuto vedere la luce”.