Autovelox, ad Albenga controlli della velocità in 14 strade: ecco quali - IVG.it

Albenga. Continua la campagna mirata al rispetto dei limiti di velocità e sicurezza nel territorio del Comune di Albenga, dove nei prossimi mesi verranno effettuati controlli con gli autovelox su 14 strade nel centro, nelle frazioni e sulle principali vie di collegamento.

A comunicarlo è il comando della polizia municipale, che ad ottobre e novembre si occuperà di realizzare i presidi per rilevare la velocità di mezzi in transito.

La mappa delle strade in cui saranno operativi gli agenti sarà aggiornata periodicamente. Al momento sono previsti controlli in: strada del Molino di San Clemente, via Piave, viale VIII Marzo, viale Che Guevara, via Agricoltura, viale Martiri della foce, via del Cristo, regione Miranda 19-20, via al Piemonte, via al Piemonte regione Cantone- Leca, regione Massaretti- Bastia, ss1 Aurelia, lungomare Doria e via Paccini Bastia.

“Si coglie l’occasione per raccomandare a tutti gli utenti della strada il rispetto puntuale delle regole imposte dal legislatore, e ciò allo scopo precipuo di prevenire le condotte pregiudizievoli della sicurezza delle persone”, dicono dalla polizia locale.