Autostrade, iniziato il rientro dal week end: prime code e rallentamenti in A10 - IVG.it

Savona. E’ iniziato fin dalle ore della mattinata il rientro dalle località della riviera ligure per l’ultimo week end estivo prima dell’inizio delle scuole: complici la presenza dei cantieri sono previsti forti disagi per gli automobilisti e i vacanzieri.

In questo momento sono segnalate code a tratti sulla A10 tra Andora e Borghetto Santo Spirito, in direzione Savona: una situazione di traffico intenso che andrà via via in peggioramento nel corso della giornata, in particolare dal tardo pomeriggio.

Le previsioni parlano infatti di possibile congestionamento viario sull’autostrada A10, fino alle 13.00 verso Savona e dal pomeriggio verso Genova.

Situazione abbastanza difficile anche sulla A26, in direzione Gravellona Toce, con lunghi tempi di percorrenza che ormai caratterizzano la rete autostradale ligure.