Autostrade, ecco cantieri attivi e chiusure previste in A6 e A10 dal 20 al 26 settembre - IVG.it

Savona. Dal 20 al 26 settembre sull’A10 e sull’A6 sono previsti cantieri attivi e chiusure che, in situazioni particolari, potrebbero creare rallentamenti al traffico.

Ecco i dettagli dei lavori di manutenzione e relative conseguenze alla viabilità autostradale:

A6 – Direzione Savona

– tra Ceva e Millesimo dal km 93+450 al km 96+400, restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso e parte della corsia di marcia, per lavori di miglioramento sismico dei viadotti Tine, Taranco e Geve/Tonifrè, dal 25/11/2020 al 30/09/2021;

– tra Millesimo e Altare dal km 97+115 al km 99+000, restringimento della carreggiata con chiusura delle corsie di emergenza e marcia, per lavori di ripristino del viadotto San Bernardo e per interventi di miglioramento sismico del viadotto Tana dal 16/07/2021 al 31/12/2021;

– tra Millesimo e Altare dal km 103+750 al km 105+770, restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso e di emergenza per misure gestionali sul viadotto Bormida di Pallare, dal 25/06/2021 al 31/12/2021;

– tra Altare e Savona dal km 110+010 al km 110+800, restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso e parte della corsia marcia, per lavori di adeguamento sismico del viadotto Ferrovia di Altare dal 08/09/2021 al 31/10/2021;

– tra Altare e Savona dal km 112+600 al km 115+060, restringimento della carreggiata con chiusura delle corsie di emergenza e marcia per adeguamento sismico del viadotto Boccafolle, successivamente dal km 115+060 al km 115+300, chiusura della corsia di sorpasso e parte della corsia di marcia per adeguamento sismico del viadotto Serre I, poi, dal km 115+300 al km 116+317, chiusura delle corsie emergenza e di sorpasso per lavori di miglioramento sismico del viadotto Teccio, infine dal km 116+317 al km 117+100 chiusura delle corsie di emergenza e marcia per lavori di miglioramento sismico del viadotto Fossa Grande dal 30/03/2021 al 31/12/2021.

Direzione Torino

tra Millesimo e Ceva dal km 91+100 al km 89+420 restringimento della carreggiata con chiusura delle corsie di emergenza e marcia, per adeguamento galleria Pione, dal 14/09/2021 al 30/11/2021.

Di seguito indichiamo i cantieri che, in situazioni particolari, potrebbero creare rallentamenti al traffico o code con un relativo aumento dei tempi di percorrenza.

Direzione Torino

– tra Ceva e Niella Tanaro dal km 73+890 al km 71+596, carreggiata chiusa con doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta, per lavori di adeguamento sismico del viadotto Borio nord dal 13/05/2020 al 04/11/2021 (*).

Direzione Savona

– tra Niella Tanaro e Ceva dal km 71+450 al km 74+090 restringimento della carreggiata in regime di deviazione della carreggiata nord per lavori di adeguamento sismico del viadotto Borio nord dal 13/05/2021 al 04/11/2021 (*).

(*) = gestione dinamica delle corsie con movimentazione delle barriere spartitraffico in modo tale da garantire due corsie di marcia nei giorni e nella direzione con previsione di maggior flusso di traffico (due corsie verso Savona e una verso Torino dal lunedì pomeriggio fino al pomeriggio della domenica successiva e viceversa due corsie verso Torino e una corsia verso Savona dalla domenica pomeriggio fino al pomeriggio del lunedì successivo).

CHIUSURE DI TRATTA

Direzione Torino

– chiusure notturne della tratta Savona – Altare dalle ore 21:00 del 20/09/21 alle ore 06:00 del 21/09/21, dalle ore 21:00 del 21/09/21 alle ore 06:00 del 22/09/21, dalle ore 21:00 del 22/09/21 alle ore 06:00 del 23/09/21, dalle ore 21:00 del 23/09/21 alle ore 06:00 del 24/09/21, dalle ore 21:00 del 24/09/21 alle ore 06:00 del 25/09/21, dalle ore 22:00 del 25/09/21 alle ore 06:00 del 26/09/21 e dalle ore 23:00 del 26/09/21 alle ore 06:00 del 27/09/21. Pertanto, il traffico proveniente dalla A10 Genova – Ventimiglia e diretto a Torino, dovrà obbligatoriamente uscire alla stazione di Savona – Vado e potrà rientrare in ambito autostradale alla stazione di Altare percorrendo la SS 1 poi la SP 29. Sarà assicurato il transito ai veicoli dei Soccorsi Sanitari, Vigili del Fuoco e della Polizia Stradale.

Direzione Savona

– chiusura notturna della tratta Altare – Savona dalle ore 21:00 del 20/09/21 alle ore 06:00 del 21/09/21, dalle ore 21:00 del 21/09/21 alle ore 06:00 del 22/09/21, dalle ore 21:00 del 22/09/21 alle ore 06:00 del 23/09/21 e dalle ore 21:00 del 23/09/21 alle ore 06:00 del 24/09/21. Pertanto, il traffico proveniente da Torino e diretto sulla A10 Genova – Ventimiglia, dovrà obbligatoriamente uscire alla stazione di Altare e potrà rientrare in ambito autostradale alla stazione di Savona – Vado percorrendo la SP 29, poi la SS 1. Sarà assicurato il transito ai veicoli dei Soccorsi Sanitari, Vigili del Fuoco e della Polizia Stradale.

Tronco A10 – Savona-Ventimiglia (confine francese) – CANTIERI

Direzione Italia (carreggiata Sud):

– tra Finale Ligure e Spotorno dal km 58+015 al km 56+275 carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per lavori di adeguamento galleria Orco dal 21/09/2021 al 03/10/2021;

– tra Andora e Albenga dal km 91+220 al km 87+390 carreggiata a doppio senso di circolazione causa lavori sulla carreggiata opposta per ispezioni ed interventi per sicurezza galleria Vallon d’Arme dal 07/09/2021 al 30/10/2021;

– tra Confine di Stato e Barriera di Ventimiglia dal km 158+107 al km 152+140, doppio scambio di carreggiata, con chiusura della carreggiata sud e doppio senso sulla carreggiata nord, per lavori della concessionaria francese in prossimità del confine geografico e per lavori di adeguamento della galleria Del Monte al D. Lgs.264/06, dal 06/09/2021 al 30/10/2021.

Direzione Francia (carreggiata Nord):

– Tra Spotorno e Finale Ligure dal km 56+275 al km 58+015 doppio senso di circolazione a causa dei lavori sulla carreggiata opposta per adeguamento galleria Orco dal 21/09/2021 al 03/10/2021.

CHIUSURE DI TRATTA O SVINCOLI

SVINCOLO DI IMPERIA EST – Chiusura rampa in uscita per veicoli provenienti da Savona dalle ore 08:00 del 21.09.2021 alle ore 08:00 del 02.10.2021 per ispezione e messa in sicurezza galleria San Luca.

SVINCOLO DI PIETRA LIGURE – Chiusura rampa in uscita per veicoli provenienti da Savona dalle ore 22:00 alle ore 06:00 delle notti comprese tra il 21-22 / 22-23 / 23-24 settembre 2021

CHIUSURA DI TRATTA BORGHETTO S.S. – ALBENGA – Dalle ore 22:00 alle 05:00 delle notti comprese tra il 21-22 e tra il 22-23 settembre 2021 per cantierizzazione barriere di sicurezza

lotto 10.