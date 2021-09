Autostrade e cantieri, code e rallentamenti sulla A10 in entrambe le direzioni - IVG.it

Ponente. Altro pomeriggio di traffico intenso sulla A10 con code e rallentamenti dovuti alla presenza di cantieri.

Sull’Autostrada dei Fiori, in questo momento, sono segnalate criticità nel tratto tra Borghetto Santo Spirito e Andora, in direzione Francia.

La circolazione viaria prosegue a rilento, con lunghi tempi di percorrenza per automobilisti e viaggiatori, molti in arrivo nella riviera ligure per l’ultimo week end della stagione estiva prima dell’arrivo dell’autunno.

Disagi si registrano anche nella direzione opposta, in particolare nel tratto tra Finale Ligure e Feglino, verso Savona, così come tra Andora e Albenga, sempre a causa dell’attività di manutenzione in atto sulla rete autostradale.

Stando alle previsioni si prevede un aumento del congestionamento della viabilità dal tardo pomeriggio fino alle prime ore serali.