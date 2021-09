Autostrade, ancora una giornata da "bollino rosso": si parte con 3 km di coda tra Celle e Savona - IVG.it

Savona. Un’altra giornata di traffico intenso per le autostrade liguri e in particolare per l’A10 in cui si preannunciano ore di code e rallentamenti. Già a partire da questa mattina, fino alle 10 il bollino sarà giallo.

Al momento, e senza grandi sorprese, il tratto più critico è quello tra Celle Ligure e Savona (direzione Ventimiglia), dove si registrano 3 km di coda a causa dei cantieri presenti.

Ma, secondo le previsioni di Autostrade per l’Italia, il traffico peggiorerà in entrambe le direzioni nella fascia oraria dalle 10 alle 13, quando tra Genova e Savona è segnalato “bollino rosso”. Particolari criticità sono previste anche tra le 16 e le 19. Mentre nelle prime ore del pomeriggio e in serata, i rallentamenti non mancheranno, ma la situazione dovrebbe migliorare.

Per quanto riguarda, invece, l’A7 (Genova – Milano), il traffico dovrebbe fluire maggiormente, segnalato “bollino giallo” dalle 7 alle 13 e dalle 16 alle 19, mentre nel resto della giornata non dovrebbero riscontrarsi problematiche.

Simile la situazione in A26 (Genova Voltri-Gravellona Toce), dove potrebbero verificarsi rallentamenti al mattino e nel tardo pomeriggio.

In A12, dove attualmente in direzione Rosignano si registra 1 km di coda tra Recco e Rapallo causa lavori, le previsioni sono più critiche, soprattutto verso Genova: “bollino rosso” dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, giallo nelle altre fasce orarie. Mentre in direzione Sestri Levante, si prevede qualche rallentamento al mattino e in pieno pomeriggio.