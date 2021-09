Auto travolge ciclisti alla Granfondo, le telecamere inchiodano l'investitore. Lui si difende: "Colpa degli organizzatori" - IVG.it

Carcare. Le telecamere e le immagini acquisite sull’investimento avvenuto questa mattina alla Granfondo di Carcare sembrano, al momento, appurare le iniziali responsabilità del conducente della Fiat Panda che ha travolto 5 ciclisti al traguardo della corsa: i primi due concorrenti sarebbero stati colpiti con il parafango anteriore.

Per ora nessuna conferma definitiva, in attesa dell’esito delle indagini dei carabinieri, tuttavia gli organizzatori della competizione sportiva affermano: Abbiamo attivato tutti i protocolli di sicurezza previsti, avvallati dalle forze dell’ordine che stamattina, prima della partenza, hanno dato il via libera all’evento – afferma Nicola Pesce, presidente di Loabikers -. Abbiamo ogni tipo di video e testimonianza, già acquisti dai carabinieri: l’auto è stata fermata, ma è poi ripartita svoltando improvvisamente a sinistra, senza considerare i divieti e lo stop imposto dall’organizzazione in quanto la corsa non era ancora conclusa”.

“È sicuramente una brutta fatalità, speriamo che gli atleti si rimettano e siamo fortemente dispiaciuti anche per la brutta disavventura del ragazzo alla guida coinvolto in questo incidente” conclude Pesce.

IVG.it ha raccolto la testimonianza del conducente della Fiat Panda, che rischia anche l’accusa di lesioni colpose qualora fosse dimostrata una sua responsabilità diretta: “Non c’era nessun divieto, nessuna indicazione o altro …” si è difeso. “La colpa è degli organizzatori”.

“Nel tratto di strada non era chiaro l’accesso o meno alla strada, sono uscito dal cancello di casa normalmente…”.

Auto travolge 5 ciclisti al traguardo di una Granfondo

Nella confusione dei concitati momenti, forse, il giovane alla guida dell’auto non ha capito le parole esatte degli organizzatori e spostando la macchina ha sbagliato manovra, colpendo i ciclisti che stavano arrivando all’arrivo.

Il ragazzo è stato anche schiaffeggiato da alcune persone del pubblico subito dopo l’incidente: ora è sotto shock per l’accaduto, in attesa che si chiarisca l’esatta dinamica dell’investimento e la sua posizione.