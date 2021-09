Aurora, Nicholas Nonnis tiene basse le aspettative: "La salvezza è l'obiettivo primario" - IVG.it

Pareggio a reti bianche tra Carcarese e Aurora al “Cesare Brin” di Cairo Montenotte. L’Aurora si è dimostrata in grado di reggere la pressione avversaria anche con l’uomo in meno.

Nicholas Nonnis, difensore giallonero di ritorno dal prestito alla Cairese, commenta così la prima uscita ufficiale: “Nel secondo tempo la Carcarese ha avuto un’occasione. Direi un tempo a testa: nella prima frazione di gioco abbiamo fatto meglio noi, anche senza creare occasioni, mentre nei secondi quarantacinque minuti meglio loro”.

Un derby avaro di emozioni tra due squadre attrezzate per un torneo di vertice: “Noi voliamo bassi. Non so quali siano gli obiettivi della Carcarese. Il nostro obiettivo è salvarci”.

Il girone vede anche altre due valbormidesi, l’Altarese e il Millesimo. Il derby tra giallorossi ha arriso ai primi, che hanno vinto 2 a 1.

