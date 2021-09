Aumento capienza di cinema, teatri e musei: la decisione entro il 30 settembre - IVG.it

Liguria. “Nell’ultimo decreto abbiamo indicato il 30 settembre come termine entro cui il Comitato tecnico scientifico dovrà esprimersi sull’ipotesi di aumentare la capienza in teatri, sale, cinema e musei. Il green pass funziona anche in luoghi dove ci sono molte persone insieme”.

Il ministro della Cultura Dario Franceschini, intervenuto all’inaugurazione della nuova stagione del Teatro Nazionale di Genova, ha ribadito la richiesta già avanzata al Consiglio dei ministri. Con l’arrivo della stagione autunnale, infatti, l’aumento della capienza riservata al pubblica è considerata essenziale per la ripresa del settore culturale e dello spettacolo.

Da questo punto di vista i vincoli imposti sulla certificazione e la conseguente spinta alle vaccinazioni dovrebbero rappresentare una garanzia sanitaria rispetto a possibili contagi, con l’atteso via libera dal Cts per la fine del mese: “I teatri e i cinema sono posti sicuri dove vige l’obbligo di mascherina e di accesso con il certificato verde” ribadisce Franceschini.

Il ministro ha spiegato che insisterà affinché si possa evitare di rispettare il distanziamento di un metro proprio alla luce di questi due elementi: “Del resto avviene già in molti altri luoghi, come il trasporto pubblico o le feste private”.