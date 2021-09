Atletica, Boissano: la carica dei seicento e oltre - IVG.it

Saranno oltre 600 atlete ed atleti provenienti dal nord ovest dell’Italia a partecipare alla Finale Nazionale del Campionato Italiano di Società Allievi-Allieve (under 18) che si svolgerà presso l’impianto sportivo intercomunale di Boissano.

Un ritorno significativo per il comprensorio e per l’indotto dei Comuni limitrofi, considerate le numerose presenze turistiche legate all’ospitalità dei Team extra-regionali.

Una organizzazione certamente molto impegnativa, affidata dalla FIDAL Nazionale all’Atletica Arcobaleno Savona, supportata anche in questo ambito dall’Atletica Run Finale Ligure e dai volontari del Boissano Team.

L’evento, patrocinato dai Comuni sottoscrittori del contratto di gestione della struttura ponentina, è realizzato anche grazie al contributo della Fondazione Agostino de Mari, del Comune di Finale Ligure e del Comune di Loano.

Sponsor tecnico l’azienda spagnola Luanvi.

Il programma gare prevede lo svolgimento delle singole discipline nel pomeriggio di sabato 25 e nella mattinata di domenica 26 settembre, come da specifico dettaglio che si fornisce in allegato.

L’Atletica Arcobaleno Savona è risultata qualificata al termine delle fasi regionali e sarà pertanto presente con entrambe le formazioni. Qualche ambizione in più per le allieve, ma anche gli allievi si confronteranno con il massimo impegno cercando di sfruttare nella maniera migliore alcune buone individualità.

Vediamo ora il quadro dei favoriti, sulla base dei risultati acquisiti nella fase di qualificazione.

Tra gli Allievi sono 4 le formazioni che appaiono in grado di lottare per il successo: le lombarde CUS PRO PATRIA MILANO, TEAM-A LOMBARDIA ed ATLETICA CENTO TORRI PAVIA ed i piemontesi della SISPORT TORINO.

In campo femminile troviamo in testa alla classifica provvisoria il CUS PRO PATRIA MILANO. Sicuramente in lizza per il primato altri quattro team lombardi: ATLETICA VIGEVANO, ATLETICA GALLARATESE, PRO SESTO ATLETICA e NUOVA ATLETICA VARESE.

L’accesso all’impianto è regolamentato dalla specifica normativa COVID19 e pertanto verrà data priorità, per quanto attiene la presenza di pubblico, ai tecnici ed ai dirigenti/accompagnatori delle formazioni in gara.