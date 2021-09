Atletica Arcobaleno, Samir Benaddi e Luca Biancardi sul podio al Meeting Calvesi - IVG.it

Savona. Si riparte con l’atletica leggera a livello nazionale dopo l'”ubriacatura” olimpica…

In attesa degli appuntamenti clou di metà settembre (finali nazionali del Campionato di Società Assoluto), scaldano i motori alcuni dei protagonisti dell’Atletica Arcobaleno Savona, scesi in pista a Donnas in occasione del Meeting Calvesi.

Argento sugli 800 per Samir Benaddi che, pur pagando nel finale un avvio un po’ troppo “garibaldino”, chiude in un apprezzabile 1.57.19. Nella stessa gara Enrico Lanfranconi si classifica in quinta posizione con il crono di 2.02.48.

Buon rientro per lo sprinter Luca Biancardi schierato nell’occasione sui 100 piani. 10.78 il tempo con cui si aggiudica la batteria. 10.70 (vento a +1.9) la sua prestazione in finale, per un valido terzo posto.

La giovane lanciatrice Elena Mordeglia ritorna alle gare dopo uno stop piuttosto lungo: 28.55 il suo miglior lancio nel disco, per una quinta posizione in classifica generale.

Note non positive per la capitana Stefania Biscuola. Una gara test sui suoi 800 evidenzia problemi al tendine d’achille che la obbligano al ritiro dopo soli 300 metri. L’auspicio è che il problema possa essere superato in tempi brevi, per ritrovare Stefania ai suoi, alti, livelli.