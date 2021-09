Arriva la "For You Card", ecco l'innovativo strumento per l'outdoor finalese - IVG.it

Finale Ligure. Dopo alcune piccole anticipazioni, tra cui quella alla fiera Eurobike in Germania, la “For You Card”, il nuovo e innovativo sistema di fundraising per la manutenzione del territorio, è finalmente pronta ad essere presentata al pubblico ma soprattutto a partire.

Saranno infatti gli atleti in gara alla gara “Bluegrass Enduro World Series Finale presented by Vittoria” in programma dal 16 al 19 settembre a ricevere, a partire da martedì, le prime card e i primi a poterle utilizzare nelle numerose attività del Finalese che hanno da subito aderito all’iniziativa, tra cui le due compagnie di trasporti più attive nel settore, “Finale Bikers Autoservizi” e “Bale Outdoor Services”.

Ma di cosa si tratta? “For You Card” non è una semplice fidelity card, ma uno strumento pensato per il reperimento di risorse necessarie alla manutenzione e la tutela del territorio, inteso come rete sentieristica e falesie.

Enrico Guala, direttore Marketing del Consorzio Finale Outdoor Region: “I flussi legati al turismo outdoor sono di vitale importanza per il territorio finalese e garantire un prodotto di qualità è fondamentale per continuare a lavorare con biker e scalatori. Un pubblico diventato sempre più esigente e attratto dalle molte destinazioni che oggi hanno deciso di puntare sul turismo outdoor. Inoltre, i numerosi passaggi sui sentieri richiedono interventi mirati per evitare che un’eccessiva usura arrechi danno al territorio, che è la nostra risorsa più preziosa”.

Se in passato molto è stato fatto anche grazie all’intervento del settore pubblico a favore di associazioni che con il loro lavoro hanno portato Finale Ligure e tutto il Finalese ad essere una meta di riferimento nel mondo dell’outdoor, oggi serve affiancare a questo un sistema per reperire maggiori risorse, necessarie per un’attenta pianificazione degli interventi di manutenzione in modo continuativo e organizzato.

La “For You Card” risponde proprio a questa esigenza andando ad innescare un sistema virtuoso che chiama in causa in veste di “contributore” sia l’utenza finale che i fornitori di servizi legati all’outdoor. Quindi, più semplicemente, da una parte il turista sportivo, dall’altra i titolari di tutte le attività legate al mondo outdoor.

Pur non essendo obbligatoria ma su base volontaria, il cliente sarà fortemente motivato ad acquistarla, in quanto avrà vantaggi a lui riservati, la possibilità di accumulare punti per scontistiche sull’acquisto di prodotti e servizi e, soprattutto, contribuirà direttamente alla manutenzione della cosa a cui più tiene: i sentieri e le falesie, la vera motivazione che spinge persone da tutto il mondo a scegliere questo territorio per la propria vacanza.

Il funzionamento della card è semplice: una volta acquistata online o presso una struttura consorziata o all’Info point presso la “Finale Outdoor Base” ed effettuata la registrazione, il cliente, in fase di acquisto di un bene servizio (dalle risalite con furgone a consumazioni al ristorante o al bar) non dovrà fare altro che effettuare un check-in con la sua card. In questo modo, automaticamente, l’azienda corrisponderà al Consorzio un piccolo contributo sulla vendita del prodotto/servizio che andrà ad alimentare il fondo destinato alla manutenzione del territorio. Ogni servizio ed acquisto avrà un valore in punti corrispondente e l’utente/guest, presentando la card, guadagnerà metri di manutenzione di sentiero o falesia.

Gianluca Viglizzo, presidente del Consorzio Finale Outdoor Region: “Siamo fiduciosi che la FOR YOU CARD, con la collaborazione degli operatori del territorio e dei tanti turisti che lo amano, possa diventare uno strumento in grado di far fare un passo avanti enorme al Finalese, permettendoci di lavorare con continuità alla manutenzione dei sentieri e delle falesie e andando ad offrire così un prodotto che già il mondo ci invidia ma che possiamo, insieme, ulteriormente migliorare”.

Allora non resta che aderire all’iniziativa acquistando una For You Card, utilizzarla nelle attività affiliate e dare un contributo concreto alla manutenzione del territorio finalese.