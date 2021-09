Arenzano batte Varazze 3 a 2, Alberto Corradi: "Vinto contro una squadra grintosa" - IVG.it

Varazze fuori dalla coppa dopo la sconfitta di ieri contro l’Arenzano. I genovesi si sono imposti di misura e andranno a contendere il passaggio del turno alla Genova Calcio.

Si è visto un ottimo Arenzano nel primo tempo, la squadra ha più volte attaccato lo spazio con molti uomini. Nel secondo tempo, invece, una prestazione negativa:

“Vero – commenta Corradi – abbiamo disputato un buon primo tempo con ritmi alti. Siamo andati male nel secondo, siamo calati e non abbiamo più trovato le linee di passaggio giuste. Non vorrei fosse un aspetto mentale. Faccio i complimenti al Varazze, che aveva tantissimi giovani. Sono una squadra ‘rognosa’ che ha gamba e che aggredisce. Se si riesce a verticalizzare si possono trovare spazi importanti. Mi preoccupa l’aspetto mentale: questa squadra ha cali che non si può permettere”.

“La Genova Calcio – conclude – è di un livello superiore rispetto al nostro. Sarà una partita in cui i ragazzi capiranno cosa vuol dire giocare in Eccellenza. Per quanto concerne oggi, sono contento del risultato, ma sul secondo tempo dobbiamo riflettere”.