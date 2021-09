Antisemitismo, Vaccarezza: "Il nostro Paese non può avallare indirettamente posizioni di odio e intolleranza" - IVG.it

Mi vedo costretto oggi a tornare, mio malgrado, sulla vergogna dell’antisemitismo.

ll 23 Settembre prossimo infatti, si terrà a New York la celebrazione del ventennale dell’adozione della Dichiarazione di Durban 2001 sotto l’egida dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

La Conferenza Mondiale del 2001 si è tenuta a Durban, in Sudafrica, dal 31 Agosto all’8 Settembre 2001, ed è stata intitolata “Conferenza mondiale contro il razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia e l’intolleranza”.

Purtroppo, contrariamente all’obbiettivo originale, invece di essere dedicato alle tematiche della lotta alla xenofobia e alla discriminazione, divenne il peggiore palcoscenico dell’antisemitismo, della banalizzazione e persino della negazione della Shoah e dell’odio verso lo Stato di Israele.

Durante i lavori, molti paesi occidentali abbandonarono l’aula e l’Alto Commissario Robinson rifiutò addirittura di ricevere il documento conclusivo dichiarando successivamente che per tutta la settimana “c’era un orribile antisemitismo presente – in particolare in alcune delle discussioni delle ONG presenti”.

La Risoluzione conclusiva infatti, approvata su sollecitazione di numerose ONG, accusa lo Stato di Israele di crimini razzisti sistematici, di crimini di guerra, atti di genocidio e di pulizia etnica.

Personalmente, ritengo che una conferenza mondiale sul razzismo non possa e non debba mai essere strumentalizzata in senso antisemita o per fomentare altro odio e conflitti.

Il Nostro paese non può e non deve sostenere e/o indirettamente avallare posizioni di odio e intolleranza che avrebbero come conseguenza nuovi conflitti, con organizzazioni terroristiche che riterranno di aver trovato spalla nel governo italiano. Gravissime le responsabilità che ne deriverebbero, terribili gli esiti.

Ho predisposto quindi un ordine del giorno, che confido venga sottoscritto da tutti i gruppi, affinché Regione Liguria, anche in forza dell’adozione della definizione contro l’antisemitismo IHRA da me presentata lo scorso anno, chieda con forza al Governo della Repubblica italiana in persona del suo Presidente del Consiglio dott. Mario Draghi ed al Ministro degli Esteri Luigi di Maio di non partecipare alla celebrazione del ventennale della Conferenza di Durban.

