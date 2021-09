Annullata la manifestazione Finale for Nepal: "Il pubblico numeroso consente lo svolgimento" - IVG.it

Finale Ligure. “Anche per l’anno in corso il protrarsi delle problematiche sanitarie dovute al Covid-19 non consentono lo svolgimento della manifestazione Finale for Nepal”. A comunicarlo è il Comune di Finale Ligure.

“Non è possibile per la tipologia di evento – spiegano – che vede nella partecipazione di un pubblico numeroso ed entusiasta le difficoltà organizzative, logistiche e di gestione dei criteri di sicurezza e distanziamento necessari”.

“L’associazione Finale for Nepal – concludono – si propone di mantenere, comunque, il sostegno ed il mantenimento di tutti i progetti di carattere sociale ed educativo in corso in Nepal, rivolti soprattutto all’infanzia ed all’istruzione, anche grazie alla collaborazione ed al sostegno dell’amministrazione del Comune di Finale Ligure, e con l’aiuto dei numerosi sostenitori e simpatizzanti di Finale For Nepal”.