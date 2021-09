Andora, vigili del fuoco mobilitati per auto in fiamme in un garage - IVG.it

Andora. Sono stati i vicini a dare l’allarme dopo aver visto un denso fumo uscire dal garage: un’auto stava andando a fuoco, per cause ancora in via di accertamento.

E’ successo questa mattina ad Andora, all’interno di un box in zona Strada Pian Grande.

Sul posto provvidenziale l’intervento della squadra dei vigili del fuoco di Albenga, che in breve tempo è riuscita a domare le fiamme prima di conseguenze ben più gravi, anche in relazione alla possibile presenza nel garage di materiali infiammabili o peggio in grado di provocare uno scoppio.

La vettura è andata praticamente distrutta: fortunatamente non ci sono persone rimaste ferite o intossicate.

I pompieri hanno poi proseguito con l’azione di messa in sicurezza complessiva, del garage e della zona circostante, oltre che la rimozione della carcassa dell’auto.