Andora, il consigliere Ilario Simonetta ci riprova: parteciperà alla Ultra Maratona Milano-Sanremo - IVG.it

Andora. Il consigliere comunale Ilario Simonetta ci riprova alla Milano-Sanremo, la ultramaratona da 285 km che aveva già percorso nel 2019 in 44 ore e 57 minuti, conquistando l’ambita, e destinata a pochi, medaglia di finisher. Questa volta, parteciperà in staffetta, percorrendo l’ultima parte della gara nel ponente savonese, da Pietra Ligure a Sanremo, ovvero una distanza di 68 chilometri.

La sua staffetta è composta dagli ultramaratoneti liguri Davide Zunino, Davide Giribaldi, Daniele Augustoni e dal piemontese Adriano Bertano, atleti di lunga esperienza che hanno conseguito risultati importanti in altre prestigiose competizioni ultra. Ilario Simonetta riceverà il testimone sabato intorno alle ore 5.30 del mattino.

“Anche se sono il più “datato” della squadra non ho potuto rifiutare l’invito degli amici, – ha spiegato Ilario Simonetta. – Per me è un’occasione per riprovare l’emozione di raggiungere il traguardo di Sanremo insieme agli amici che, per l’occasione, hanno formato il gruppo RunRivieraRun no limits. Una ulteriore occasione per promuovere lo sport in generale in questo momento particolare che ha frenato l’attività di tutte le discipline sportive e per ribadire che con l’impegno e la costanza si possono raggiungere grandi traguardi personali e in competizione”.