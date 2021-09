Andora, al via le prenotazioni per il concerto di Fiorella Mannoia - IVG.it

Andora. Al via le prenotazioni per l’ingresso all’Endless Summer di Andora che sabato 11 settembre (ore 21.30) propone il concerto di Fiorella Mannoia “Padroni di niente”. L’evento è a ingresso libero, ma in ottemperanza alle normative contro la diffusione del Covid i posti a sedere sono limitati ed è necessario prenotare. Importante avere il green pass che sarà controllato all’ingresso.

Il comune di Andora ha predisposto un sito ad hoc per la prenotazione: i tagliandi saranno prenotabili, solo on line, in due lotti, nei giorni martedì 7 settembre, dalle ore 12.00 e mercoledì 8 settembre allo stesso orario. Si possono riservare al massimo quattro posti, pena l’annullamento dell’intera prenotazione.

Dal comune di Andora raccomandano di essere precisi nell’indicazione del proprio indirizzo mail a cui il sistema invierà il tagliando di conferma dei posti, le indicazioni degli orari e degli ingressi alla platea, differenziati per evitare assembramenti. Le attuali normative non permettono di assegnare posti in piedi.

La chiusura cancelli è prevista alle 20.30. L’invito infine a chi prenoterà di disdire nel caso non potesse partecipare per dare modo ad altri di accedere al concerto.