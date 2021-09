Amministrative 2021, ecco i candidati della lista civica "Balestrino rinasce" - IVG.it

Balestrino. Presentata la lista civica “Balestrino rinasce” per le elezioni amministrative che si terranno i prossimi 3-4 ottobre. Come già annunciato, il candidato sindaco sarà Massimiliano Zunino, 52enne dipendente della pubblica amministrazione e già consigliere comunale di maggioranza nel primo mandato del sindaco uscente Gabriella Ismarro, che non si ripresenterà, oltre che assessore dal 2001 a 2006 nella giunta Pastorino.

A completare la squadra i candidati consiglieri: Laura Ceo, dipendente p.a; Clotilde Frascheri, studentessa universitaria; Mauro Mantelli, ingegnere elettronico; Alessandro Panizza, dipendente Rfi; Alessandro Parodi, funzionario regione Liguria; Giorgia Rocco, vice comandante polizia locale; Marco Tampellini, dipendente p.a e Marco Tuis, artigiano.

Obiettivo di “Balestrino rinasce”, che si scontrerà con l’altra lista “Balestrino oggi” guidata dall’attuale vicesindaco Stefano Saturno, è “dare nuova vita al nostro paese, da troppi anni reso immobile da amministrazioni sorde ai reali bisogni del territorio e dei residenti”.

Il simbolo della gruppo, infatti, mostra un cerchio, nel quale sono racchiusi la fenice, simbolo di rinascita per antonomasia, e il castello, simbolo della forza del paese. “Proprio come la fenice intendiamo far rinascere il nostro territorio, le sue frazioni, i suoi paesaggi”, hanno spiegato da “Balestrino Rinasce”.