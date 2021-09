Altarese, mister Gianluca Molinaro: "Gli arbitri non possono fischiare a cinquanta metri dall'azione" - IVG.it

Cairo Montenotte. Due indizi buoni, le prestazioni nel Memorial “Camera” e la vittoria all’esordio contro il Millesimo, non sono stati conditi dal terzo, quello che fa la prova. C’è ancora il tempo, tuttavia, per mettere a posto ciò che non ha funzionato nella sconfitta rimediata dall’Altarese contro la Carcarese. I biancorossi si sono imposti per 3 a 0 al “Brin”.

Così mister Gianluca Molinaro a fine partita: “Siamo rimasti negli spogliatoi nel primo tempo. Non si può concedere tanto a squadre attrezzate come la Carcarese. Nel secondo tempo siamo andati un po’ meglio. Mancavano degli effettivi, quindi ho dovuto schierare giocatori non al massimo della forma. Nel primo tempo siamo stati costretti a effettuare due cambi, inserendo due giocatori non al top della condizione”.

Infine, una critica all’operato del direttore di gara, Marco Vitale di Savona. “La mia espulsione? – commenta – non ero nervoso, pretendo rispetto per tutti i giocatori. Pretendo lo stesso impegno che ci mettono i giocatori anche dagli arbitri. Non è possibile che un direttore di gara fischi a cinquanta metri di distanza dal fallo. Per quanto uno possa avere la vista buona…”

L’altro match di Coppa Liguria del girone è stato vinto dall’Aurora. I gialloneri si sono imposti 1 a 0 sul Millesimo. La classifica risultante è la seguente: Carcarese e Aurora 4, Altarese 3, Millesimo 0.

