Alle Officine di Savona una giornata dedicata alla prevenzione dei tumori delle donne - IVG.it

Savona. Anche quest’anno la LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) di Savona sarà presente ogni sabato a partire dal 2 ottobre per tutto il mese presso “Le Officine” per ricordare l’importanza della prevenzione dei tumori delle donne.

“Il periodo di pandemia – si legge in una nota della Lilt – ha portato a ritardi diagnostici molto importanti per il rallentamento o per la sospensione degli esami di screening e sappiamo che già ora le neoplasie operate hanno mediamente uno stadio più avanzato rispetto alla fase pre Covid”

“Gli strumenti per rimediare ci sono. La postazione messa a disposizione dalla Direzione del Centro Commerciale sarà il punto di diffusione del materiale informativo aggiornato” concludono.