Alfabetizzazione all'audiovisivo a Dolcissima Pietra: ecco il programma degli eventi - IVG.it

Pietra Ligure. Sabato 18 settembre, all’interno della manifestazione Dolcissima Bellissima a Pietra Ligure, ci sarà la Performance del Centro Studi Amadeo Peter Giannini. La manifestazione sarà supportata da Genova Liguria Film Commission, fondatrice del Centro Studi Amadeo Peter Giannini.

Genova Liguria Film Commission ha posto “tra i suoi obiettivi negli ultimi anni l’Alfabetizzazione all’Audiovisivo e la Formazione, due aspetti fondamentali per la crescita del territorio nell’ambito dello sviluppo economico ed occupazionale. Il progetto alfabetizzazione all’audiovisivo parte da un’analisi del fabbisogno delle case di produzioni, durante il quale si è evidenziato quali figure professionali servissero per dare supporto alle produzioni che scelgono di girare in Liguria”.

Il progetto di Alfabetizzazione all’Audiovisivo è stato portato come esempio in diversi Festival, e ora molte altre realtà stanno seguendo le stesse linee guida, riconoscendone il valore e l’importanza.

Negli ultimi anni sono state molteplici le iniziative promosse da GLFC per questo scopo: ha collaborato a progetti come il Festival della Scienza e Orientamenti, per far conoscere il mondo dell’Audiovisivo ai più piccoli, ha collaborato con L’Ufficio Scolastico Regionale alla creazione di webinar incentrati sull’Alfabetizzazione all’Audiovisivo per i docenti di tutti i gradi di istruzione, creato concorsi fotografia/video, ha organizzato corsi di formazione per professioni dell’audiovisivo con Enti di Formazione. Nell’ultimo anno sono state concluse le pratiche per il riconoscimento di Genova Liguria Film Commission come Ente di Formazione, e a breve partiranno ulteriori corsi gestiti in partnership con altri Enti di Formazione e Scuole di Cinema.

Tra il 2020 e il 2021 si è svolto il Corso per Attrezzisti di Scena, in collaborazione con CIF Formazione ed ESSEG Scuola di Edilizia, che ha formato 12 allievi, i quali hanno avuto l’opportunità di svolgere stage (poi prolungatisi anche oltre il corso) in aziende e importanti produzioni. Due allievi hanno svolto lo stage in Genova Liguria Film Commission, e continuano tuttora a essere all’interno della Fondazione, collaborando in particolare alle performance del Centro Studi A.P. Giannini, curandone gli allestimenti e gli aspetti scenici. La Performance verrà ripetuta durante Dolcissima Pietra, nel contenitore culturale Bellissima, il 18 settembre alle ore 18.00.

Dolcissima Pietra, da qualche anno, ha infatti aggiunto un nuovo settore, Bellissima, il suo contenitore culturale che, in questa edizione, crescerà ancora con al suo interno performance, conferenze, presentazioni di libri, concerti, spettacoli di danza e luci.

Il tema attinente all’oggi ed al futuro: La Vision. Vale a dire la capacità di vedere oltre, di creare, capacità tipica dei liguri, come Amadeo Peter Giannini, al quale è dedicato un incontro tematico alle ore 16.30 seguito dalla Performance in cui gli attori, attraverso 8 stazioni dislocate per le vie del centro di Pietra Ligure, racconteranno la storia e la vista di Amadeo Peter Giannini.

Di seguito il programma completo degli eventi legato all’Alfabetizzazione all’Audiovisivo

Sabato 18 settembre

Ore 16.30: La Vision. Amadeo Peter Giannini

Durante l’incontro sarà raccontata la storia di Amadeo Peter Giannini, di origini liguri, che fondò negli Stati Uniti, prima la Bank of Italy e poi la Bank of America. A.P. Giannini fu un grande filantropo che contribuì alla nascita di grandi progetti tra i quali: la realizzazione del Golden Gate Bridge a San Francisco ed i progetti della grande Hollywood di Walt Disney, Charlie Chaplin, Frank Capra e molti altri. Non ultimo contribuì alla ripartenza dell’Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale, dando fondi per il piano Marshall.

Interverranno

Daniele Rembado – Assessore alla cultura e Vice Sindaco, Comune di Pietra Ligure,

Cristina Bolla, Presidente di Genova Liguria Film Commission e Centro Studi Amadeo Peter Giannini, Laura Gaggero Assessore al marketing territoriale Comune di Genova e Membro del Comitato Scientifico del Centro Studi Amadeo Peter Giannini, Franco Senarega Consigliere Città Metropolitana Città di Genova e Membro del Comitato Scientifico del Centro Studi Amadeo Peter Giannini, Giorgio Oddone Vice Presidente Genova Liguria Film Commission e Rettore Centro Studi Amadeo Peter Giannini

Conduce: Claudia Oliva – Consigliere GLFC e Vice Presidente Centro Studi Amadeo Peter Giannini.

Ore 18.00: Amadeo Peter Giannini. Performance

Il Centro Studi Amadeo Peter Giannini è una fondazione costituita da Genova Liguria Film Commission per promuovere la figura del grande filantropo Amadeo Peter Giannini, banchiere americano di origini liguri.

La Vision di A.P. Giannini è oggi quantomai attuale e dalla sua visione il Centro Studi A.P. G. prende spunto per dare slancio al made in Liguria e made in Italy, in particolare nel settore dell’audiovisivo. Attraverso 8 “stazioni”, racconteremo la storia di questo incredibile uomo, che tanto fece per l’industria creativa, le idee innovative e “la ripartenza”

Ore 21.30: Liguria Terra da Film e da Fiction: Performance musicale a cura del Maestro Eliano Calamaro e Maestro Andrea Calamaro

Durante la Performance si esibiranno le ballerine dello spettacolo di danza “Luci in Centro”, a cura di Fem Spettacoli e l’Associazione Facciamo Centro

Domenica 19 settembre

Ore 15.30: Scene da film: Andrea Bruschi interpreta Amadeo Peter Giannini

Il regista Michele Rovini e l’attore Andrea Bruschi si esibiranno in una dimostrazione su come si trasporta una piece teatrale nel mondo del cinema.

ORE 16.30 Il mondo delle Serie TV in Liguria ed i mestieri dell’audiovisivo

Durante l’incontro si parlerà del fenomeno “Liguria Terra da Fiction” e di quante e quali siano le professioni dietro ad un progetto audiovisivo di carattere nazionale ed internazionale.

Interverranno

Cristina Bolla Presidente di Genova Liguria Film Commission e Centro Studi Amadeo Peter Giannini, Michele Rovini regista e produttore, Andrea Bruschi Attore e cantante,

Ezio Landini produttore.

Conduce: Roberto Lo Crasto, Consigliere e responsabile produzioni Genova Liguria Film Commission

Ore 18.00: Immaginando in Musica. A cura del Maestro Luigi Giachino

Concerto dedicato ai percorsi di musica da film, con pianoforte e trascrizioni a cura del Maestro e Compositore Luigi Giachino.

Il programma Alfabetizzazione all’Audiovisivo del Ponente Ligure è stato organizzato con

Il contributo del Comune di Pietra Ligure e della Fondazione De Mari che ringraziamo.

