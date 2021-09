Albissola, l'assessore ai lavori pubblici: "Al via una stagione di cantieri, prosegue la riqualificazione" - IVG.it

Albissola Marina. Con l’arrivo dell’autunno in Albissola Marina prendono il via numerosi cantieri. Si parte inizialmente nei prossimi giorni con il cantiere in Piazza Rossello – dice l’assessore ai lavori pubblici Luigi Silvestro -. Sono lavori di completamento della riqualificazione del tratto di centro storico compreso in via repetto e che sinteticamente riguarda lo scavo e realizzazione di un nuovo cavidotto interrato utile alla predisposizione della linea di alimentazione elettrica a servizio della futura stazione di pompaggio delle acque meteoriche.

Successivamente a queste operazioni di scavo – spiega l’assessore -, si proseguirà con la posa in opera di una decina di fioriere in acciaio corten lungo la ringhiera che delimita parte dell’area parcheggio carico/scarico merci e le relative operazioni di allestimento delle stesse con la piantumazione di varie piante della specie “sterlizie reginae”, la realizzazione dell’impianto automatico di irrigazione, la posa di ciottolato bianco a finitura di ogni singola fioriera ed infine la messa in opera di panchine. Verrà inoltre riparata la porzione di ringhiera danneggiata ed installati un numero adeguato di dissuasori parapedonali flessibili a protezione delle nuove strutture. Investimento previsto pari a c.a. 11 mila euro. Ultimate tutte queste lavorazioni, se dai capitoli di investimento dedicati ad esse, avanzerà ancora qualche risorsa, provvederemo anche alla sostituzione della grande griglia che attraversa la strada all’incrocio tra le vie repetto/ceramisti e alla verifica di fattibilità dell’inserimento di un corrimano nella porzione di scalette lato agenzia immobiliare.

Si proseguirà nelle prossime settimane con altri 3 cantieri, finanziati da un contributo ministeriale di 140 mila euro di cui il Comune è stato beneficiario per l’efficientamento energetico e la messa in sicurezza del patrimonio comunale. Di questi il lotto più significativo attiene all’efficientamento energetico con un investimento di circa 90 mila euro e che prevede la sostituzione della vecchia illuminazione con nuove lampade a led in piazza Lam, in piazza e viale Liguria oltre al completamento dell’ultimo lotto di lavori di sostituzione dei lampioni del lungomare degli Artisti fino ai Bagni “BauBau Village”.

Gli altri 2 rimanenti cantieri riguarderanno invece lavori di manutenzione straordinaria di alcune strutture del cimitero Brogia situato in Via delle Rogazioni (investimento complessivo 49.947,00 euro) così ripartiti: un intervento prevederà l’avvio dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della “galleria loculi” per un importo complessivo dei lavori pari a c.a. 26.523,00 euro; mentre l’altro cantiere riguarderà il “Rifacimento dell’impermeabilizzazione della copertura della struttura loculi denominata “Costruzione 2”, per un investimento di 23.424,00 euro.

“Tutto questo – spiega l’assessore – mentre stiamo concludendo le operazioni di affidamento dei lavori per altri interventi tra i quali il restyling delle aiuole presenti in Vle Faraggiana, che confidiamo di avviare entro fine autunno. Insomma in questo autunno, nonostante le tante difficoltà, avvieremo molte opere pubbliche necessarie e utili al proseguimento dell’opera di riqualificazione del nostro paese, intrapresa in questi ultimi anni”.