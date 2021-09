Albisola Superiore, in arrivo il campionato zonale di windsurf - IVG.it

Ad Albisola Superiore, presso la Lega Navale Italiana, l’estate 2021 è stata la stagione della riscoperta degli sport del mare e ad ottobre tornerà la tappa del campionato zonale di windsurf Città di Albisola.

Come ogni anno la stagione estiva porta presso la sede della Lega Navale Italiana di Albisola Superiore moltissime persone appassionate o incuriosite dagli sport del mare e l’estate 2021 è destinata ad essere ricordata come quella con l’affluenza maggiore.

Complice la voglia di rilassarsi e divertirsi in sicurezza, dopo un periodo difficile come quello che ha caratterizzato l’ultimo anno e mezzo, ha portato un gran numero di nuovi allievi ai corsi di barca a vela, windsurf e sup.

La programmazione dei corsi estiva è iniziata nel weekend del 19 e 20 giugno con l’evento del Vela Day, una manifestazione organizzata a livello nazionale dalla Federazione Italiana Vela per promuovere la cultura del mare e lo sport della vela. “In quei giorni – spiega Massimo Marengo – si sono presentati per conoscerci, presso il nostro circolo, più di ottanta persone tra adulti e bambini e, da allora, abbiamo avuto più di cento iscritti alla nostra scuola di vela che hanno avuto l’opportunità di provare una nuova esperienza ammirando la costa da una prospettiva diversa”.

“Siamo davvero felici per il risultato ottenuto durante questi mesi – afferma il presidente -. Non è stato facile in un periodo di emergenza sanitaria come questo riuscire a far conoscere al pubblico degli sport come la barca a vela, il windsurf ed il sup. Grazie alla forza comune di tutti i soci e all’impegno dei nostri istruttori siamo riusciti coinvolgere tante famiglie e a far vivere momenti magici a grandi e piccini“.

“Quest’estate – prosegue – abbiamo avuto un unico obiettivo comune: far divertire albisolesi e turisti grazie al nostro mare. Ed è con questo spirito che la nostra sezione ha iniziato a stringere rapporti di collaborazione con le associazioni esistenti sul territorio comunale, tra queste l’Asd Eunike di Albisola Superiore e la Riviera del Beigua di Albissola Marina. La collaborazione con queste associazioni ha portato nella nostra base nautica tanti ragazzi e ragazze e con loro stiamo già lavorando per programmare la prossima stagione”.

“Vorrei infine ringraziare il Comune di Albisola Superiore, nella persona dell’assessore allo sport, per il suo sostegno nell’organizzazione dei nostri eventi e l’attività di promozione fatta alla nostra Sezione sul territorio, dimostrando quanto sia elevato l’interesse di questa amministrazione per lo sviluppo del turismo e dello sport in generale“. Così riassume l’andamento della stagione il presidente del circolo Massimo Marengo.

Così come il Vela Day ha segnato l’inizio delle attività della scuola vela estiva del circolo, il 12 settembre ne segna la chiusura dei corsi.

Le novità non si fermano con l’arrivo dell’autunno. I soci della Lega Navale di Albisola stanno lavorando, in sinergia con il Circolo Mirage Windsurfing Club di Albissola Marina, all’organizzazione di due tappe del campionato zonale Fin e Foil Windsurf.

Nelle giornate miti di ottobre, sabato 16 e domenica 17, presso il Circolo Mirage Windsurfing Club di Albissola Marina andrà in campo il Trofeo Mirage, mentre nel weekend del 23 e 24 gli atleti saranno impegnati nel trofeo Città di Albisola presso la Lega Navale Italiana di Albisola Superiore.

“Approfittiamo dell’occasione per invitare tutti gli appassionati di windsurf a partecipare numerosi alle due tappe” conclude Marengo.