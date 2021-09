Albisola. Golf all inclusive, sabato una giornata all'insegna dello sport e del sociale - IVG.it

Dopo il grande successo di partecipazione per l’open day del tiro con l’arco, sabato prossimo è la volta del golf. Un ricco programma aperto a tutti coloro che vogliono avvicinarsi a questo sport e trascorrere una giornata all’aria aperta.

L’open day è in programma sabato 25 settembre al Golf club di Albisola Superiore, organizzato dal Comitato italiano Paralimpico della Liguria, Inail e SuperAbile e grazie al Golf Club di Albisola.

Il programma prevede dalle ore 9 alle 9,45 l’accoglienza dei partecipanti, la registrazione, la misurazione della temperatura, il controllo del green pass, la distribuzione dei gadget di benvenuto e la divisione in tre gruppi dei partecipanti.

Dalle ore 10 alle 16,45 è in programma l’attività di gioco con i tre gruppi che ruoteranno nelle zone del campo in modo da provare le diverse fasi di gioco. Alle 18,30 premiazione. La sera alle 20 la cena alla carta. E’ possibile seguire l’intero programma oppure limitare la partecipazione alla sola mattina o al solo pomeriggio. La partecipazione è gratuita.

Per partecipare è sufficiente chiamare in segreteria al numero 380-8914196 indicando nome e cognome, e specificare se la partecipazione avviene da neofita, normodotato oppure fornire generiche informazioni riguardo al tipo di disabilità.

Il golf all inclusive è una giornata di avviamento al golf aperto a tutti: normodotati e non, ragazzi, adulti, neofiti, golfisti di tutte le categorie di disabilità per giocare e divertirsi tutti insieme nel verde, per ridere dei colpi sbagliati e gioire di quelli andati a segno. Un modo per permettere a tutti di avvicinarsi a uno sport tanto tecnico quanto salutare e poco faticoso, consigliato anche alle persone con diverse disabilità. La gara si svolge al golf club di Albisola Superiore che si trova in via Riccardo Poggi in località Carpineto a meno di 2 km dal casello autostradale.