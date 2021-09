Albenga, trovati due migranti a bordo di un tir in A10: fermati dalla polizia - IVG.it

Albenga. Erano diretti con molta probabilità verso la Francia i due migranti che sono stati trovati intorno alle 13 di oggi sulla A10 al chilometro 75+499 tra Piccaro Nord (Park) e Albenga.

Dopo la segnalazione di alcuni automobilisti sono partiti i controlli della polizia stradale di Imperia che hanno permesso di fermare i due migranti. Dopo tutti gli accertamenti, le due persone sono risultate in attesa di regolarizzare la loro posizione nel territorio italiano.

Si trovavano entrambi a bordo di un camion: uno dei due scendendo dal rimorchio ha tuttavia riportato alcune ferite alla gamba, per questo è stato richiesto l’intervento del personale sanitario che è intervenuto con un’ambulanza. L’uomo è stato trasportato così in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Anche per l’altro migrante, che è sceso dal tetto del camion, è stato richiesto il trasporto in ospedale per gli accertamenti necessari, ma risulta in buone condizioni di salute.

Non si tratta del primo episodio di questo genere sulle autostrade liguri, dove più volte alcuni migranti hanno deciso di percorrere a piedi o a bordo di un tir il tratto, nonostante la pericolosità, per cercare di raggiungere Ventimiglia e il confine con la Francia.