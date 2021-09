Albenga, il temporale manda in tilt la viabilità: allagato il sottopasso della stazione - IVG.it

Albenga. Sono bastati 5 minuti di pioggia improvvisa e un violento temporale per mandare in tilt la viabilità di mezza Albenga.

Area critica, come purtroppo accade ad ogni evento di maltempo, la centralissima zona della stazione, con il sottopasso che dal viale conduce al mare ed alcune arterie invase dell’acqua dei tombini.

Ma non solo viabilità, la pioggia ha causato dei problemi anche alla corrente elettrica. In una abitazione di via Vittorio Veneto una signora è rimasta intrappolata in ascensore a causa dell’interruzione della corrente. In preda ad un attacco di panico, la donna soffre di claustrofobia, è stata soccorsa dai vigili del fuoco e dai militi della Croce Bianca che hanno monitorato le sue condizioni di salute.