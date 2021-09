Albenga, il Comune ottiene oltre 9 mila euro per l'acquisto di libri per la biblioteca - IVG.it

Albenga. Il Comune di Albenga ha aderito al “Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali” ottenendo un contributo superiore ai 9 mila euro per l’acquisto di libri che andranno ad arricchire la biblioteca comunale “Simonetta Comanedi”.

“Si tratta di un importante contributo per il quale desidero in primis ringraziare il funzionario dell’ufficio turismo Selene Pollini – commenta Martina Isoleri consigliere delegato alla Biblioteca -. Credo che Albenga, anche grazie agli eventi culturali che si sono svolti durante l’estate e che continueranno nel mese di settembre, stia ponendo le basi per accrescere e valorizzare sempre di più il mondo della lettura”.

“Insieme all’associazione #Cosavuoichetilegga? – spiega Isoleri – puntiamo a creare un patto per la lettura capace di far lavorare in sinergia ente comunale, associazioni, istituti scolastici e librerie presenti sul territorio”.

“Desidero infine ricordare che ci stiamo avviando verso la conclusione della catalogazione del Fondo Don Balletto grazie alla collaborazione con il Centro Studi Antonio Balletto e della Fondazione De Mari. L’obiettivo finale è far sì che la biblioteca possa, da una parte sempre di più rispondere alle esigenze del pubblico e, dall’altra, divenire un punto di riferimento per studiosi e ricercatori”.