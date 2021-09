Albenga, due liguri disneyani presentano "Sarvari": “Una storia felice di adozione, integrazione e paternità” - IVG.it

Albenga. Domenica 26 settembre, alle ore 11, in Piazza dei Leoni, all’interno della rassegna “Albenga racconta”, lo sceneggiatore ingauno presenterà “Una zanzara nell’orecchio, storia di Sarvari”, l’ultimo romanzo grafico scritto e disegnato dall’autore genovese Andrea Ferraris.Davide Aicardi

“Una storia felice di adozione, integrazione e paternità”, definisce il suo lavoro lo stesso Ferraris, nella quarta di copertina del volume, edito da Einaudi. “Un viaggio romantico e visionario, capace di portare il lettore a muoversi in luoghi lontani, a volte reali, altre fantastici, senza mai perdere il sapore della grande avventura che si sta raccontando: quella dell’adozione”.

Andrea e Davide, entrambi autori alla corte di Topolino e amici da moltissimi anni, si ritroveranno quindi per parlare del libro che narra la storia dell’arrivo di Sarvari nel nostro paese. “Mi hanno colpito la poesia e l’approccio narrativo usati nel racconto, ma conosco bene il talento di Andrea e sono felice di poterlo presentare e far conoscere anche agli amici albenganesi, che invito a partecipare numerosi a questo evento!” commenta Aicardi.

Andrea Ferraris vive attualmente a Torino e, dopo aver collaborato per oltre 15 anni con la Disney Italiana, attualmente continua a disegnare paperi e topi per la Egmont, omaggiando lo stile del suo amatissimo Carl Barks. È anche autore completo di graphic novel e ha pubblicato per i principali editori italiani. Collabora, tra gli altri, con l’Internazionale.