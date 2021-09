Albenga, al via un milione e 300 mila euro di lavori nelle scuole - IVG.it

Albenga. Domani i bambini e i ragazzi delle scuole di Albenga faranno ritorno in classi più sicure grazie agli ingenti investimenti e i lavori effettuati in particolare durante il periodo estivo sugli edifici scolastici.

Oltre 1.300.000 euro per l’adeguamento sismico e antincendio sia delle scuole di via degli Orti che delle Paccini, oltre a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che periodicamente sono stati posti in essere sui diversi plessi. Ad Albenga si continua a puntare sulla sicurezza delle scuole con investimenti record e con finanziamenti ottenuti grazie al lavoro degli uffici comunali in continuità con l’amministrazione Cangiano.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Il futuro e la sicurezza dei nostri bambini e ragazzi è sempre stato uno degli obiettivi primari della nostra Amministrazione, per questo abbiamo deciso di stanziare risorse e chiedere finanziamenti volti ad effettuare interventi indispensabili negli edifici scolastici del nostro territorio. Si tratta di opere che forse sono poco appariscenti, ma che dimostrano la maturità e la serietà di un’amministrazione che non va alla sola ricerca di consensi, ma che interviene, in modo programmatico, sulle reali necessità della città. i giovani sono il nostro futuro e quindi è importante che siano posti nelle condizioni migliori per poter studiare e la sicurezza rappresenta senza dubbio l’aspetto più importante”.

A dettagliare meglio gli interventi sulle scuole l’assessore con delega anche all’edilizia scolastica Silvia Pelosi: “La sicurezza dei nostri ragazzi è di fondamentale importanza per noi, infatti gli investimenti sulle scuole sono stati molti e consistenti, per citarne alcuni ricordo: l’adeguamento antisismico del liceo Bruno (350mila euro), l’adeguamento antincendio delle Paccini (650 mila euro), l’adeguamento e messa a norma delle scuole di via degli Orti (680 mila euro), l’eliminazione delle infiltrazioni d’acqua piovana e l’impermealizzazione del lastrico solare in via degli Orti (30 mila euro), gli interventi resisi necessari nei vari plessi scolastici in relazione all’emergenza Covid (oltre 60 mila euro) oltre numerosi altri interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. I nostri ragazzi potranno iniziare l’anno scolastico in sicurezza e sebbene in particolare in via degli Orti gli interventi si protrarranno ancora fino a novembre, gli stessi saranno effettuati nell’area esterna senza compromettere il regolare svolgimento delle lezioni”.