Albenga, abbandona rifiuti ingombranti vicino alle campane della differenziata: individuato il responsabile - IVG.it

Albenga. Abbandona rifiuti creando una vera e propria discarica abusiva, individuato il responsabile.

Questa mattina è stato svolto un sopralluogo dall’ufficio ambiente del Comune di Albenga e da SAT in via Genlis a Lusignano, dove era stata segnalata la presenza di una ingente quantità di rifiuti posizionati al fianco delle campane della raccolta differenziata.

Tra il materiale presente sono stati rinvenuti elementi che hanno permesso di individuare il responsabile dell’abbandono. Gli operatori SAT sono inoltre prontamente intervenuti per rimuovere il materiale abbandonato (ingombranti, vestiti, una bicicletta e altro materiale di varia natura).

“Chi abbandona i rifiuti in modo indiscriminato, oltre a commettere un illecito, danneggia l’ambiente e alimenta situazioni di sporcizia e degrado – afferma il sindaco Riccardo Tomatis – Ringrazio l’ufficio ambiente del Comune e la SAT per aver rapidamente risolto la situazione. Solo con la collaborazioni di tutti i cittadini potremo avere una città più pulita. È indispensabile agire in modo responsabile, il Comune e la SAT sono sempre disponibili ad intervenire ed andare incontro alle esigenze dei cittadini”.

Si ricorda che i rifiuti ingombranti possono essere conferiti gratuitamente presso il centro di raccolta sito all’ex caserma Turinetto. È attivo inoltre il servizio di ritiro presso il domicilio contattando il numero verde per 840 000 812.